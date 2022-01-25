高市疫情觸第2波社區防線　陳其邁指防疫最大挑戰

高雄港群聚案擴大，高雄今(25)日新增４例，台南也有1例與高港傳播鏈有關，高雄市長陳其邁坦言，現在是傳染到第二波社區防線，同時也面臨防疫工作最大挑戰，所以高市府防疫團隊將：「透過匡列、隔離，另外一個就是擴大篩檢」兩策略防止自情擴散。他宣布自即起14天對旗津區婚宴、廟會暫停，旗津商圈餐廳使用隔板、落實實聯制，卡拉OK及小吃部唱歌要戴口罩。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-01-25 16:13:16
目前旗津7處社區篩檢站，連日已篩檢1萬6326人，驗出PCR陽性6人，陳其邁強調，守住社區防線非常重要，市府對旗津區居民採強化型防疫措施，包含暫停辦理大型集會活動、暫停長照據點服務、餐廳防疫升級要使用隔板、卡拉OK及小吃部唱歌要戴口罩，居民加強自主健康管理規範，他對旗津區市民非常抱歉。
高市衛生局簡任技正潘炤穎也說明高市新增4名確診個案，其中一例屬於既有確診者的密切接觸轉介外縣市，個案經該地方政府疫情調查確診。另外3例確診中，案18516本身是船舶相關行業，本身在前鎮區從事船舶零件供應。
潘炤穎指出，案18516在14、15日跟案18307有近距離接觸，當時案18307曾到前鎮洽談零件供應。此外，案18517是首例社區篩檢到檢確診案例，因曾接觸來源案18469後，衛生局人員直接到個案家裡採檢確診，而這也是首例社區篩檢確診民眾。
陳其邁也補充指出，高雄港群聚感染從相關mRNA序列，發現是境外移入個案傳染給第一圈接觸者，從目前在看是屬於第一圈接觸者的接觸者。再來，第二波感染按照時間傳染週期，現在應該是比較有可能新的個案，可能進入到第三個流行波。
陳其邁認為，如疫情進入到第三波，希望透過前兩策略以最快時間「找出來」，從第二波到第三波的傳播鏈切掉。他強調，經社區篩檢後，第二至三波可以用社區篩檢方式，讓整個社區傳染隱形傳播鏈擋掉，從匡列、隔離到社區擴大快篩，這部份就是現在最重要工作。