COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

等嘸包裹氣炸！黑貓宅急便本週逐漸恢復正常　超商沒影響

▲受到本土疫情影響以及過年貨運量大增，宅配業者也適時做出相關的貨運配送調整，黑貓宅急便預計本週起陸續恢復正常。(圖/NOWnews資料照片)
▲受到本土疫情影響以及過年貨運量大增，宅配業者也適時做出相關的貨運配送調整，黑貓宅急便預計本週起陸續恢復正常。(圖/NOWnews資料照片)

記者劉雅文／台北報導

2022-01-25 16:12:44

很快的就要進入春節連假了，受到本土疫情影響以及過年貨運量大增，年前宅配業者宣布做出相關的貨運配送調整，黑貓宅急便先前停收配送5縣市的包裹，也公告過年期間無法確保包裹隔日配達，台灣宅配通也發出公告，強調部分地區將進行低溫貨量控管，並且部分日期停止代收店包裹收配貨，貨運大塞車也讓不少春節預定禮盒配送的民眾氣得直跳腳。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黑貓宅急便公告表示，適逢進入年節繁盛期，宅配運量劇增，為確保包裹有效運輸和服務品質，調整服務內容，其中包含到明天（1/26）為止，暫停受理一般消費者包裹寄件（包含超商、一般代收店、黑貓寄取站）。另外，至2月6日黑貓強調包裹將無法確保於隔日配達，並且消費者無法指定日期、配送時段。

業者表示，年節加上疫情關係，導致貨量比較多，為了運能完整調整服務，不僅控制新竹以北的貨量，代收店寄件也全面停收到明天，透過控量後貨量有回穩，也因此，雖然上個禮拜貨量比較多，配送時間會稍微比較長一點，但這週開始，配送時間將會逐漸回復正常，大約2到3天。黑貓強調，目前配送只休小年夜，跟 2/5、2/6，其餘時間正常配送。

台灣宅配通則在官網發布公告，受到疫情與春節效應影響，近期貨量暴增，為不影響服務品質與配送時效，宅配務調整，包含：契約客戶1/21~1/28基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣/市、苗栗縣等地區進行低溫貨量控管、代收店萊爾富、家樂福、義美等1/27、1/28低溫包裹停收、代收店全家便利商店1/25-1/31常溫、低溫包裹貨量控管。

針對超商物流部分，全家超商表示，目前影響狀況還好，貨件確實比平常日多，但目前配送狀況是正常的，以跨縣市店到店的配送狀況為例，目前大約在2到3日內送達。OK超商針對物流狀況則是回應目前沒有實際統計數字，但春節本來就不能指定派送時間。7-11則是表示，觀察近期使用交貨便服務較平日成長20%，將持續提供常溫與冷凍交貨便服務，配達時間依簡訊通知收件者為準。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀