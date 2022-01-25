等嘸包裹氣炸！黑貓宅急便本週逐漸恢復正常　超商沒影響

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業者表示，年節加上疫情關係，導致貨量比較多，為了運能完整調整服務，不僅控制新竹以北的貨量，代收店寄件也全面停收到明天，透過控量後貨量有回穩，也因此，雖然上個禮拜貨量比較多，配送時間會稍微比較長一點，但這週開始，配送時間將會逐漸回復正常，大約2到3天。黑貓強調，目前配送只休小年夜，跟 2/5、2/6，其餘時間正常配送。
台灣宅配通則在官網發布公告，受到疫情與春節效應影響，近期貨量暴增，為不影響服務品質與配送時效，宅配務調整，包含：契約客戶1/21~1/28基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣/市、苗栗縣等地區進行低溫貨量控管、代收店萊爾富、家樂福、義美等1/27、1/28低溫包裹停收、代收店全家便利商店1/25-1/31常溫、低溫包裹貨量控管。
針對超商物流部分，全家超商表示，目前影響狀況還好，貨件確實比平常日多，但目前配送狀況是正常的，以跨縣市店到店的配送狀況為例，目前大約在2到3日內送達。OK超商針對物流狀況則是回應目前沒有實際統計數字，但春節本來就不能指定派送時間。7-11則是表示，觀察近期使用交貨便服務較平日成長20%，將持續提供常溫與冷凍交貨便服務，配達時間依簡訊通知收件者為準。