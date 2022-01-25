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盤點用電大戶！未來每年用電成長2.5%　王美花：供電持穩

▲國內用電需求越來越高，經濟部長王美花表示已盤點產業用電需求，再加上三接接續興建、靈活調度機組、配合需求管理與加入儲能來因應，認為供電將持續穩定。（圖／記者許家禎攝）
▲國內用電需求越來越高，經濟部長王美花表示已盤點產業用電需求，再加上三接接續興建、靈活調度機組、配合需求管理與加入儲能來因應，認為供電將持續穩定。（圖／記者許家禎攝）

記者許家禎/台北報導

2022-01-25 16:02:22

近來全球原物料價格上漲，國際油價、天然氣價格飆漲，對國內物價、用油、用電是否會有影響？為此，經濟部長王美花今（25）日指出，對中油或台電來說，基本上都是以長約為主，部內會持續觀察。至於國內用電需求越來越高，她說經濟部已盤點產業用電需求，再加上三接接續興建、靈活調度機組、配合需求管理與加入儲能來因應，認為未來供電將持續穩定。

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經濟部長王美花今日在媒體新春記者會上提到，日前印尼禁止煤炭外運，當時台電說即使短期印尼煤炭價格有所波動，但台電煤的供應沒有問題。她強調對中油、台電來說，雖然燃氣跟油價有所連動，但原物料都是以長約為主，價格比現貨好，相關部會會持續關注國際情勢，至於春節期間，中油表示不會調漲價格。

至於會不會影響電價？王美花指出，每年會交給電價審議委員會來做決定，將以原物料國際價格、民生需求與物價穩定性等因素來通盤考量。另外，國內經濟持續成長，產業回流台灣、用電量大增，部內也針對用電大戶如台積電，盤點各產業用電需求，強調已精準掌握電力需求狀況。

王美花指出，經濟部預估未來國內每年用電成長2.5%，經濟部會做足準備，包括三接要持續興建、靈活調度機組、配合需求管理與加入儲能來因應。供電部分，增加或恢復包括修復大潭1、2號機有72萬瓩，再來水情好轉，慣常與抽蓄有380萬瓩，今年下半年新增大潭8號機有110萬瓩，再生能源也有太陽光電與四座離岸風電將新併聯，儲能設置則有自建及採購2025年目標1GW。



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