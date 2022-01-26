琉璃工房首度跨界電影　打造《素還真》兩大稀世珍寶

由伯樂影業、威視電影聯合發行，布袋戲界重量級人物「十車書」黃強華編導、「八音才子」黃文擇獻聲演繹的武俠電影《素還真》，將風靡全台逾三十年的霹靂傳奇英雄「素還真」少年故事搬上大銀幕，電影將於1月28日農曆春節重磅上映！25日舉辦電影首映禮，總導演黃強華、總監製黃亮勛皆盛裝出席，活動先是以精彩的素還真再現成名絕技一人三化作為開場，接著金曲樂團麋先生也驚喜現身，分享這次主題曲的創作過程，並為即將上映的《素還真》獻上誠摯祝福。另外值得一提的是，深耕台灣三十多年的霹靂布袋戲與各企業間多年來培養深厚交情，這次也紛紛主動響應，截至今日，電影包場、預售票販售等累計已突破3萬張，電影未上映便備受矚目，令人期待上映後再創佳績！
娛樂中心／綜合報導
2022-01-26 01:00:00
春節重量級電影《素還真》於MUVIE CINEMAS舉辦電影首映典禮，總導演黃強華、總監製黃亮勛兩人特別盛裝出席，活動以素還真再現成名絕技一人三化作為開場，三尊華麗造型的電影版素還真人偶在操偶師精湛技巧，以及素還真COSER的完美搭配下，完成一段精彩熱鬧的開場表演，讓現場貴賓大呼過癮，現場氣氛沸騰！歷時多年、動員數百名幕前幕後人員傾力打造的電影《素還真》將登大銀幕，總導演黃強華感性表示：「謝謝公司同仁們這麼多年來的努力與堅持，也感謝霹靂粉絲們的一路相伴，這部電影也是獻給各位的一份大禮。」總監製黃亮勛也表示：「這絕對是一部滿足資深鐵粉，又可帶給觀眾滿滿娛樂效果的電影。」此外，這次演唱主題曲的金曲樂團麋先生也驚喜現身，全員到齊力挺《素還真》並獻上祝福！
電影《素還真》講述少年素還真初涉江湖卻捲入武林紛爭的故事，這次全新升級的視覺效果令人深感震撼，為了突顯戲劇張力及奇幻感，片中各路人馬爭奪的稀世珍寶「五方天鑑」及「無窮天書」還是出自知名藝術品牌「琉璃工房」之手！這不僅是琉璃工房首度跨界電影，也是兩大本土文創品牌結合的珍貴作品，價值難以言喻。其創作概念源自於創辦人張毅，並由楊惠姍親自設計、琉璃工房團隊製作而成，張毅生前也在其創作概念上表示：「琉璃作品首次結合台灣本土傳統技藝動畫電影，是現代美學的重新詮釋，更是文化傳承進階的突破。」而總監製黃亮勛也在活動上再次表達此次合作的榮幸，並大讚成品華麗又有份量，「無論是作品本身或是文化的結合都很珍貴，對《素還真》而言更是意義非凡！」首映禮最後，電影公司也特別準備了「五方天鑑」及「無窮天書」造型的首映儀式台，讓全體主創人員一同完成啟動儀式，預祝《素還真》能夠無畏疫情、在今年春節檔創下亮眼的票房佳績！
少年素還真身懷絕藝，初入江湖原想見識廣大世界，卻因為新結識的好友「寰宇堡」少主禹歡，捲入了險惡的奪權紛爭，就連疼愛他的老師八趾麒麟，都因他遭難。真相如霧，兇手卻在身邊？傳說力量現世，一場驚天對決即將開展。一人三化的由來，未公開的白蓮祕辛。且看素還真如何力挽狂瀾，阻止兇徒野心，如何仗劍而行，在江湖中走出自己的路，一個屬於霹靂的傳奇，即將誕生...。《素還真》將於2022年1月28日全台上映，更多電影資訊請上電影官方粉絲團查詢 https://www.facebook.com/PILI.SuHuanJen