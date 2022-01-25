新北市的小內閣又異動！蔣志薇半年內連換２職務

本土疫情延燒之際，新北市的小內閣又異動！新北市政府今（25）日以新聞稿的方式發布首長人事調整，觀光旅遊局長蔣志薇調任市府顧問兼任新北市文化基金會副董事長，水利局副局長楊宗珉調升觀光旅遊局局長，並於26日交接後生效。
記者陳志仁／新北報導
2022-01-25 16:14:16
新北市政府指出，新任觀光旅遊局的局長楊宗珉（男，59年次），為國立臺灣大學土木工程學系的博士，曾任新北市政府水利局副局長、新北市政府高灘地工程管理處長、新北市政府水利局主任秘書、新北市政府高灘地工程管理處總工程司及副處長、經濟部水利署臺北水源特定區管理局課長技士。
轉任市府顧問的蔣志薇，去（111）年8月11日才從新聞局長調任觀光旅遊局長，不到半年的時間職務又被調整，接任今年1月中旬請辭市府顧問兼任新北市文化基金會副董事長、執行長的林芥佑；而觀光旅遊局前局長張其強去年四月升任副祕書長後，由張愛晶接任，去年八月張愛晶又與蔣志薇的職務互調，如今楊宗珉又將於本月26日升任觀光旅遊局的局長，一年內換了三位的局長，也引發外界的熱議。
新北市政府前顧問兼任新北市文化基金會副董事長、執行長的林芥佑，今年1月中旬突然以人生規劃為由請辭，加上新北市文化基金會的董監事任期到今年１月，因此林芥佑的請辭案鮮少人知道；不過，林芥佑在２０１８年輔選侯友宜有功，加上侯友宜將尋求連任新北市長，因此林芥佑的動向也備受關注。