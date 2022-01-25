比照三級警戒！春節海運客運強化防疫措施

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客運船舶部分，針對民眾高頻率接觸面，如出入門把手、座椅、座椅扶手等，於開航前及每航次後清潔消毒1次。如非每日開航船舶，於營運日開航、售票前及開航後各清消一次。另外，航行時間4小時以上之長程船舶，如台馬之星、台華輪，每2小時對旅客出入密集及易觸碰處，如樓梯、電梯、廁所及公共區域之門把、扶手、經常接觸表面等進行清潔消毒一次。
另外，航港局已於去（2021）年將東琉線的登船及票務系統E化、智能化，乘客只須在搭船前出示身分證件，即可將身分資料數位化，使購票更方便外，亦可兼顧防疫需求，保障民眾搭船權益。
最後，航港局也呼籲，春節連假返鄉、出遊旅客眾多，為降低疫情擴散風險，請民眾進入海運客運場站、船舶均須配戴口罩、採實聯制、配合量測體溫，及攜帶身分證件，於登船前接受查驗等措施，與政府共同攜手建立一個讓旅客及民眾防疫加乘、安心搭乘的海運客運環境與空間。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。