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日前一戶名宅清晨發生火警，住戶發現火災後趕緊報案，經消防員緊急搶救，順利熄滅火勢，並將一名婦人及兩名小孩立即就醫，考量住戶全身衣物附著濃煙味，醫護人員主動協助更換衣物，且經抽血檢查發現三名患者血液中一氧化碳濃度偏高，因此採以高壓氧治療並住院觀察，所幸目前病況已穩定。
火災倖存者恐有後遺症 需持續追蹤觀察
所謂高壓氧治療就是讓患者在高壓氧艙內，在高於1.4大氣壓的壓力下，給予100%的氧氣治療，藉以提升血液及組織內的含氧量，並加速一氧化碳的排出，避免在體內累積造成危害。王耀麟醫師指出，部分火災倖存者也要注意，可能會出現肺部纖維化、阻塞性肺病，嚴重時可能會大小便失禁、記憶與智力減退，甚至癱瘓等不同程度的後遺症，因此後續仍得持續追蹤觀察。
高壓氧治療運用層面廣 南投醫引進高壓氧艙
此外，除了火災，包括汽車或引擎廢氣、熱水器或瓦斯燃燒不完全等情況也都可能造成一氧化碳中毒，不得輕忽嚴重性。王耀麟醫師呼籲，高壓氧治療也提供包括燒傷、糖尿病傷口、減壓病、耳中風等醫療運用層面，目前院內是南投縣目前唯一設有高壓氧艙的醫療院，可望能幫助更多需要協助的病患。
資料來源：健康醫療網 火災吸入過多一氧化碳 嚴重恐危及生命
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