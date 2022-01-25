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火災吸入過多一氧化碳　嚴重恐危及生命

火災吸入過多一氧化碳　嚴重恐危及生命
火災吸入過多一氧化碳　嚴重恐危及生命

健康醫療網

2022-01-25 16:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】火災現場往往有大量濃煙，這時若不慎吸入後，恐導致一氧化碳中毒或呼吸道及肺部損傷等情況。南投醫院胸腔內科王耀麟醫師指出，主要因火場濃煙含有一氧化碳等成分，當體內一氧化碳濃度升高時，就會出現頭痛、噁心嘔吐、昏迷等症狀，嚴重甚至危及生命，因此就時發現且立即就醫治療是關鍵。

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火災導致一氧化碳中毒　高壓氧治療救一命

日前一戶名宅清晨發生火警，住戶發現火災後趕緊報案，經消防員緊急搶救，順利熄滅火勢，並將一名婦人及兩名小孩立即就醫，考量住戶全身衣物附著濃煙味，醫護人員主動協助更換衣物，且經抽血檢查發現三名患者血液中一氧化碳濃度偏高，因此採以高壓氧治療並住院觀察，所幸目前病況已穩定。

火災倖存者恐有後遺症　需持續追蹤觀察

所謂高壓氧治療就是讓患者在高壓氧艙內，在高於1.4大氣壓的壓力下，給予100%的氧氣治療，藉以提升血液及組織內的含氧量，並加速一氧化碳的排出，避免在體內累積造成危害。王耀麟醫師指出，部分火災倖存者也要注意，可能會出現肺部纖維化、阻塞性肺病，嚴重時可能會大小便失禁、記憶與智力減退，甚至癱瘓等不同程度的後遺症，因此後續仍得持續追蹤觀察。

高壓氧治療運用層面廣　南投醫引進高壓氧艙

此外，除了火災，包括汽車或引擎廢氣、熱水器或瓦斯燃燒不完全等情況也都可能造成一氧化碳中毒，不得輕忽嚴重性。王耀麟醫師呼籲，高壓氧治療也提供包括燒傷、糖尿病傷口、減壓病、耳中風等醫療運用層面，目前院內是南投縣目前唯一設有高壓氧艙的醫療院，可望能幫助更多需要協助的病患。



資料來源：健康醫療網 火災吸入過多一氧化碳　嚴重恐危及生命

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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