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桃園今天新增6例，其中包括華盛頓幼兒園1位家長。另外，值得注意的是，桃園一對姊妹確診，就讀同一間幼兒園，還有1位龍潭58歲退休的確診者，足跡甚至遍布新竹、台北，目前感染源不明，仍需要密切注意。
陳時中表示，對於自貿園區進一步擴大採檢，昨天針對不在加值園區內、共2619人進行採檢，全數陰性無人確診，但尚未全數檢驗完成，因此陳時中呼籲，還沒接受採檢的相關人員請於兩天內盡快完成。而在加值園區已完成第一次篩檢，今天要全面進行二採，陳時中表示，若今天的採檢結果穩定，情況就會比較樂觀。而在桃園移工較常出入區域，也都設立了採檢站，目前沒有驗出陽性個案，但是仍不要掉以輕心。
台南也淪陷！出現2確診
高雄港群聚案今天新增4例，確診者主要為家人或相關接觸者。另外，由指標個案18155（小孩）的父親（案18156）所就診的診所，在第一時間驗出3位弱陽性，CT值31-35，原檢體複驗之後，全數為陰性，因此3位解除隔離，並去除案號。台南2例，其中一個與高雄港群聚相關，另外一例是一名阿嬤照顧境外移入後確診的孫女進而染疫。
另外，台北市圓山飯店廚師一家三口染疫，其中從事房仲的哥哥（案18375），曾帶1名客戶看房，也在今天確診；另外，宜蘭礁溪飯店群聚多1名員工（案18495）的桃園友人也染疫。而今年月初的桃機群聚事件，今天也新增2例，陳時中表示，都是匡列居家隔離者，解隔離前採檢確診，研判對社區影響較小。
第21期疫苗追加劑 明天開始預約
另外，COVID-19公費疫苗平臺第21期自1月26日起，提供已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上民眾預約接種疫苗追加劑。
春節不打烊全台187家機構可自費PCR
指揮中心說明，為使民眾便於掌握COVID-19自費核酸檢驗資訊，指揮中心公布各自費核酸檢驗指定機構於1月29日至2月6日農曆春節連假期間提供服務。目前全國自費核酸檢驗指定機構共216家，其中有187家自費檢驗指定機構於農曆春節期間持續提供自費核酸檢驗服務，民眾於檢驗前，請務必先行至醫院官方網站或致電詢問及確認相關採檢事宜。
資料來源：健康醫療網 本土+13 台南也淪陷！桃園再添3例「不明感染源」
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