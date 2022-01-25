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再有新個案進入第3波感染　陳其邁：未依簡訊採檢將開罰

▲市長陳其邁表示，根據RNA序列分析，高雄之後有新個案的話，就是進入第三波流行。(圖／高市府提供)
▲市長陳其邁表示，根據RNA序列分析，高雄之後有新個案的話，就是進入第三波流行。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-01-25 16:39:05

高雄市今（25）日新增3名確診，都是與高雄港新光輪群聚感染有關。市長陳其邁表示，根據RNA序列分析，研判是由境外移入個案，傳染給第一圈接觸者，再進入第二波的感染，以時間週期來看，之後有新個案的話，就是進入第三波流行。對此，陳其邁下令，凡接獲細胞簡訊，提醒收到簡訊者務必前往篩檢，否則將依法開罰新台幣3000元至1萬5000元。

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▲陳其邁下令，凡接獲細胞簡訊，提醒收到簡訊者務必前往篩檢，否則將依法開罰新台幣3000元至1萬5000元。。(圖／高市府提供)
▲陳其邁下令，凡接獲細胞簡訊，提醒收到簡訊者務必前往篩檢，否則將依法開罰新台幣3000元至1萬5000元。。(圖／高市府提供)
為了全力防堵病毒進入社區造成第3波感染，加速落實整個擴大篩檢策略，陳其邁也表示，自1月12日起有進出或曾到過高雄港中島商港區，或與旗津造船廠、修船廠區有相關接觸風險的民眾或工作人員約2千餘人，將會發放簡訊，民眾收到簡訊，務必到社區篩檢站，進行三階段篩檢並遵照加強型自主健康管理，才可入場工作。

目前只有35%旗津社區民眾前往篩檢，會請里幹事、里長，一家一家通知，對此，陳其邁也下令，凡收到簡訊未依指示前往者，將以傳染病防治法處以新台幣3000至15000元罰鍰，請民眾務必配合，港區其餘作業區則採PCR篩檢，7天後快篩追蹤。他也拜託所有旗津在地居民、在旗津工作者，儘速到鄰近社區篩檢站採檢。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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