台灣仍為越南最大移工輸出國 越南盼儘早恢復移工入台
《四方報》報導，疫情影響移工引進，我國去年5月起因應本土疫情升溫暫緩所有移工入境，直至同年11月才陸續恢復印尼、泰國移工重啟入境，但目前越南和菲律賓仍正在商談中。越南外交部日前表示，台越雙方政府正在磋商，盼儘早恢復輸出越南勞工到台灣。
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-25 16:32:12
越南為移工輸出大國，《中央社》指出，2021全年共有4萬5058名越南勞工赴海外就業，以台灣、日本、韓國、新加坡等為主要國家，礙於疫情影響，出國人數與2020年相較減少42.7%。其中，有1萬9531名越南勞工就前往台灣工作，佔所有國家最大宗；其次分別為日本1萬9510名、中國1820名、韓國1036名等。越南政府盼今年能向海外輸出9萬名勞工，台灣作為越南勞工最大引進國，何時能重啟越南移工引進也備受關注。
對此，越南外交部發言人黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）日前於記者會中表示，台灣是越南對外勞務輸出最重要的市場之一，目前雙方政府正在針對重啟引進一事進行協商，盼儘早開放，越南當局也希望台灣方能為引進越南勞工創造便利條件。
台灣是越南勞工輸出最主要的國家，越南則是台灣移工來源第二大國。不過，受去年移工禁令影響，越南移工人數也下降不少。根據勞動部統計，2021年5月，我國移工總數為71萬1,015人，其中越南籍24萬9869人佔35.14%；而在同年12月，我國移工總數下降至66萬9,992人，其中越南籍佔23萬4054人，比例約34.93%。