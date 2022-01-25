新年大掃除必看！家中避開「4NG擺設」　全家運勢更暢旺

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廳大家具小，容易生病：
如果家中客廳很大，卻愛用精緻風格的小家具或是家具過少，視覺上會給人空洞冷清之感，客廳的氣場容易散失。長期處於氣場空虛的地方，連帶會影響居住者的健康，不但看起來沒有生氣，也容易生病。
廳小家具大，財氣難入內：
如果家中客廳小，卻愛用高大的櫃子或是豪華有氣勢的大型家具，除了視覺上有擁擠的感覺，氣場也會混濁，居住者的人際關係容易受阻、思緒混亂，出現做事有頭無尾、隨便交差的情況。此外，由於行走動線不便，財氣也難入內。
風水小物：五行山水畫
客廳空間必須搭配大小合宜的家具，如此不但視覺上有舒適感，適度的空間規畫也會讓家中充滿生氣。因此不管是廳大家具小，或是廳小家具大，置換適合的家具是化解這兩種格局最好的方法。如果有經濟考量，建議將廳小格局內的部份大型家具移走，保持動線暢通；廳大格局則可在小家具上方掛上五行山水畫，讓視覺上有增大之感。
阿湯哥說風水：
在風水學中高的家具象徵山，低的家具象徵水，因此在客廳放置家具最好有高有低，除了視覺上較舒服之外，也象徵有山有水。在家具上擺放飾品也有其學問：高的櫃子上適合放小型擺設或開運物，低的櫃子則適合在上方掛上五行山水畫等較大的畫作，用視覺效果將矮櫃拉高。
（二）住家明堂昏暗，男人夜不歸營！ 禁忌指數：★★★★
若住宅被高樓包圍、與鄰近大樓樓距相近，或是自家陽台、客廳外是防火巷，以及屋前有茂密大樹，因以上外力因素影響而造成屋內採光不佳，就觸犯了風水禁忌中的「暗堂煞」。
工作難保，貴人運差：
風水學中，從大門外的空地直到客廳都稱為「明堂」。而明堂對應的是家中男主人的運勢，若因外力因素，造成家中客廳昏暗，就是觸犯了暗堂煞。長期下來，會導致男主人的工作運、貴人運愈來愈差，甚至前途受阻、失業失利。健康方面也常容易感到身體不適，病痛不斷。
陰氣加重，不利婚姻：
若住宅長期光線不足，陰氣就會增強，大大克制屬「陽」的男性。因此，男主人會住不安穩，容易向外尋求桃花，最後因外遇問題造成婚姻失和。若是居住者為單身女性，也會產生識人不明的情況，招不到好桃花。
風水小物：鹽燈、招財植物掛畫
觸犯暗堂煞，就代表家裡的採光不足，最直接的解決方法是增加室內照明，例如：在家中多點幾盞燈，補足光線。也可以二十四小時點著鹽燈，將氣場轉暗為明，化解暗堂煞氣。另外，可以在客廳的主牆面掛上招財植物的畫，例如：向日葵畫、萬壽菊畫，以增加暗室的生氣。
適當利用鏡子的反射功能也有助於增加光線，但切記鏡子不可斜掛，形狀最好是圓形或是方形，忌用多角形，也不可用大型的全面鏡，以防照到沙發椅背而招致小人來犯。
阿湯哥說風水：
若是屋內長期光線不足，不僅會觸犯暗堂煞，還容易聚集大量陰氣。人所居住的屋宅稱為陽宅，顧名思義就是要陽氣充足，一旦陰氣過盛，陽氣被壓制，就會對居住者的整體運勢有不好的影響。
風水學中認為：好的陽宅要具備「陽光」、「空氣」、「水」，其中「陽光」主居住者的貴人運，有貴人才能事成，因此裝潢或是購屋時，要避免採光被遮住，確保陽光能夠進入家中
（三）門口堆雜物，口舌是非惹上身！ 禁忌指數：★★★
許多人會把鞋子或雜物、垃圾堆放在住家大門外，導致門口處臭味橫溢，難以進出。這些情況，都是觸犯了風水禁忌中的「口臭門」格局。
人際關係差，財氣難進門：
大門是氣的進出口，同時也是住宅門面。如果把鞋子、垃圾堆在大門口，散發出來的臭味會汙染此處氣場；而人每天從大門進出，沾染穢氣，就會影響對外的人際關係，導致與人口舌是非不斷。此外，門口堆放東西，阻礙了進出動線，也會造成財氣難入，居住者的財運自然會變差。
風水小物：有門鞋櫃、芳香精油
若是為了方便穿脫，鞋子一定要放在大門口，最好用有櫃門的鞋櫃收納整齊，切忌散亂外露。否則鞋子的臭味散逸，擺放的又太雜亂，除了會影響自己的運勢，也容易使鄰居心生不滿，徒增口舌是非。
此外，還可以擺放天然的芳香精油，營造「滿庭芬芳」的感覺，讓鄰居或來客在視覺和嗅覺上皆有好的感受，以達到敦親睦鄰之效，減輕「口臭門」的不良影響。
阿湯哥說風水：
若想出門遇貴人和收攏過家門卻不入的財氣，可以在大門口放上正紅色的地墊，以喜慶之色將財氣、貴人引進家中。當踩在紅地墊上，就象徵著「每踏迎貴人，每步招財神」。營造一個能愈住愈有錢的格局，不僅鞏固財源，還能鎮守財富。
（四）睡床左右都碰壁，難遇有緣人！ 禁忌指數：★★★
睡床在擺放時，左右兩邊一定要留有空間、走道，若是靠牆堵死，就觸犯了風水禁忌中的「睡床碰壁」格局。
桃花不開，無貴人相助：
睡床兩旁若是靠牆，會導致睡者桃花運不開，工作方面也無法左右逢源。在風水學中，左邊為青龍方，主男，右邊為白虎方，主女，因此人躺在床上後，左邊碰壁，代表在工作上難遇到男性貴人相助；若睡者為女性，相對的也難碰到理想異性。
如果是右邊碰壁，代表工作方面難有女性貴人幫忙；若睡者為男性，也難找到適合的配偶。最糟的情況是睡床左右兩邊和床頭都靠實牆，居住者就像睡在狹長的盒子中，會運勢低迷。
風水小物：五行山水畫
睡床左右一定要留有空間，可在床頭的兩邊擺放平高的床頭櫃，隔出牆與床之間的通道，但櫃子須比床頭高。若是無法找到等高床頭櫃，也要讓左邊高於右邊，才符合風水學中「龍高虎低」的好格局。
此外，如果礙於空間大小，睡床一定會靠牆，則可在該牆面上掛一幅感覺視野開闊的五行山水畫，或是貼一張寫著「福」字的春聯，但切記不可倒貼。
阿湯哥說風水：
女性若想藉臥室風水增強桃花運，可在床頭擺放粉晶、成對的鴛鴦飾品，或是在房間角落點玫瑰鹽燈。除此之外，若想增加財運，房內一定要有梳妝台，因為梳妝檯代表著女性私房錢的暗財庫，有助於存私房錢。 （編輯：鍾怡婷）
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