被酸又老又胖！粉絲爆王祖賢真面目　「皮膚像少女一樣」

人不在江湖，江湖卻流傳她的傳說！54歲玉女影星王祖賢，退出演藝圈息影後，目前定居加拿大，常被網友偶遇，曾有人說她變圓潤，還酸她變老又變胖，結果立刻被打臉，粉絲秀出王祖賢現身佛寺的近期照片，她雖然戴著口罩、穿著黑色長袍，依舊難掩明星氣質，濃眉大眼簡直像少女一樣。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王祖賢息影之後，定居加拿大一心向佛。（圖／翻攝王祖賢粉絲頁）

信佛教的王祖賢在家修行學佛，法名「行覺居士」，該網友在社群平台上曬出影片，直擊王祖賢穿黑色海青服現身加拿大的一間靈岩山寺，「本人又美又高、皮膚超好，真的是神仙姐姐！」此貼文立刻登上熱門，不過由於戴著口罩，很多人不相信是王祖賢本人，還酸她又老又胖。

該網友再度發文還原經過，表示之前曾聽朋友說過在此佛寺偶遇王祖賢，所以在停車場近距離看見對方，一眼就認定是偶像，走近一看真的是「神仙姐姐」，立刻拍了幾張照片， 「本人皮膚真的超白，像少女一樣，臉特別的小，頭髮也特別厚，又高又瘦」，可能是隨手抓拍，沒有拍出本人漂亮的氣質，但她強調絕對是本人。

▲王祖賢被粉絲偶遇，穿著黑色長袍依舊難掩明星氣質。（圖／翻攝小紅書）

▲王祖賢身形高瘦，皮膚相當白皙。（圖／翻攝小紅書）