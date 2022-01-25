高雄移除三人案號 高科大男大生病毒序列與高雄港相同
高雄新光輪群聚今日再增加4名確診，其中1名與既有確診者18516有密切接觸，轉介到外縣市，後來經該地方政府疫調確診，而之前在耳鼻喉科確診的三人，案18216、18217、18218經過CDC綜合研判呈現陰性，移除案號，至於仍感染源未明的高科大男大生經過基因定序，病毒株序列與高雄港新光輪群聚相同，後續將比對電子足跡確認。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-01-25 16:44:42
衛生局簡任技正潘炤穎指出，高雄今天的3例確診個案，案18515是案18407的妻子，在案18401確診後匡列，出現症狀採檢確診；而案18516本身從事船舶相關行業，是在前鎮區經營船舶零件供應，在1月14、15日曾與案18307與18516有近距離接觸，應是由此確診；至於案18517則是在社區篩檢站主動到檢確診，因為與案18469 在1月20日有近距離面對面接觸 後來案18469確診後有所警覺，在被匡列的同時，主動先到社區篩檢站主動到檢確診，而此個案也是首例在社區篩檢站篩出的一般民眾。
高雄市政府表示，自1月12日起有進出或曾到過高雄港中島商港區、旗津造船廠、修船廠區相關接觸風險的民眾或工作人員約2千餘人，由於會有很多包商、顧客等，市府會用簡訊通知，收到簡訊，務必到社區篩檢站，進行三階段篩檢（每三天分別進行PCR、PCR、快篩採檢），並遵照加強型自主健康管理，才可入場工作。收到簡訊未依指示前往者，將以傳染病防治法處以新台幣3,000至15,000元罰鍰，請民眾務必配合，港區其餘作業區則採PCR篩檢，七天後快篩追蹤。
高雄這一波的傳染鏈，還有一名高科大旗津校區的男大生感染源仍未明，高雄市長陳其邁說，該名男大生經確認是Omicron的菲律賓病毒株，病毒株序列與高雄港相同，因為個案可能記不清楚接觸史，所以再給我們一點時間找找看，會根據RNA定序，比對電子足跡釐清，但從可傳染期期間的足跡和匡列，看起來大概還是屬於碼頭群聚感染。
※【NOWnews 今日新聞
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