茶飲連鎖店喊凍漲 抗通膨堅持品質要讓消費者輕鬆喝

最近受到疫情影響國際原物料價格與物流成本不斷攀升，讓不少茶飲業者撐不住紛紛調漲售價，民眾大表吃不消。全台有500餘家分店的連鎖手搖茶飲品牌茶之魔手為抗通膨，向各分店宣布今年總店不會向各分店調漲原物料價格，在凍漲的情況下，仍要堅持最優的品質，讓消費者喝得輕鬆並答謝忠實鐵粉的一路相挺。





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▲.茶之魔手總部為抗通膨，在全台各分店貼出公告向消費者宣布不漲價（圖／記者張振興攝，2022,01,25）

近兩年全球各地受到疫情影響運費大幅調漲，原物料漲幅更是驚人，相對影響消費者的荷包。在地連鎖手搖茶飲品牌茶之魔手總店長王賢明向全台 500 餘家分店發出公文表示，身為營業者同時也是消費者，已感受到這波漲幅。他說，茶飲業者最近紛紛調漲價格，以純茶來說，茶之魔手維持 25 元，但是很多業者都已經調到 30 、 35 ，總部截至目前不考慮調漲食材，其原因是為了累積營業的實力，現在各家店所面對的是營業杯數的不足，而並非是價格不夠，希望分店們能清楚了解，今年總公司的政策，就是維持食材不調漲，僅更新奶茶的資本支出，奶茶所使用的奶精已多年沒更新，導致奶茶競爭力下滑，期望能力挽狂瀾。

王賢明指出，自農曆春節起奶茶將全面提升，採用歐洲進口的頂級奶精，調配出茶之魔手專屬日式奶茶，原只規畫在日本當地販售，因品嚐過的友人極力建議，故決定在台灣同步販售，雖成本增加，但濃、醇、香的好口感，希望能滿足對奶茶格外挑剔的消費者，預估銷售數將再創以往的巔峰。另純茶方面也持續增強品質，雖面對純茶成本不斷上漲的窘境，仍不會對各分店調漲茶葉價格，多出的成本總公司將全部吸收，堅持做好每杯送到消費者手上的飲品，在這通膨的年代與消費者站一起共體時艱。