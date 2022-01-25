名家論壇》蕭徐行／18歲入憲消極以對　國民黨稻草人化中

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近年來，國民黨在年輕族群的支持度很低，除了太陽花學運對於國民黨造成重大衝擊外，整個黨的理念與黨員結構完全與台灣現實社會脫節，民眾只感受到國民黨黨內天天內鬥、處處互嗆，完全沒有幫民眾反映心聲，也提不出甚麼福國利民的政見；更糟糕地是，像「18歲公民權」入憲案這樣在台灣社會已有高度共識的案子，國民黨不能率先提出，強烈呼籲通過也就算了；卻還扭扭捏捏、逃避閃躲。如今，立法院修憲委員初審通過的18歲公民權修憲案，將提送院會討論，修憲委員會也同時通過民進黨、民眾黨、時代力量所提臨時提案，希望18歲公民權修憲案，院會能夠優先處理，以利公民複決與年底九合一選舉同時舉行，其餘像是降低修憲門檻、廢除考監兩院等提案保留，再找時間繼續審議協商，希望凝聚共識後公民複決能綁2024年總統大選一起舉行投票，結果當中獨缺國民黨的意見。
黨主席朱立倫強調，國民黨針對修憲第一個主張擴大參與，包括「18歲公民權」、「不在籍投票」，也包括「權責相符的閣揆同意權」、「動保權」、「氣候權」等等，這樣的回答基本上只是閃躲為什麼修憲委員會做出決議，國民黨卻不在場討論的爭議；這更是會被外界宣傳為國民黨完全不在乎年輕人的選票。當所有政黨正為了爭取年輕人的選票而努力時，國民黨黨團完全無動於衷，選擇缺席迴避，還一再以民進黨修憲藏有陰謀的角度視之，當社會大眾看到國民黨修法怠惰，這樣怎麼能讓社會大眾跟國民黨產生共鳴。這時候再喊國民黨最早提出「18歲公民權」，這樣的說法有多少年輕人能夠接受？
根據美麗島電子報發布的一月份民調，20-29歲年輕人對於國民黨的好感度只有15.9%，反感度則高達68.4%；30-39歲的好感度為21.2%，反感度為66.9%，這個年紀的選民將來20年都是台灣民意與社會發展的中流砥柱。國民黨對於他們的漠視與不尊重，也就表現再2016年後國民黨勝少敗多的困境。還好，國民黨裡面還有一位腦筋清楚的新北市長侯友宜，站出來大聲公開支持「18歲公民權」入憲，起碼讓民眾知道國民黨對於年輕族群並非完全無動於衷。
如今國民黨不僅讓年輕人無感，更被社會視為LKK的歷史遺物。從民調來看，不僅僅年輕族群，國民黨在1月9日補選罷免之戰後已經陷入黨的最大危機，全國民眾對國民黨的好感度而言，只有22.7%對國民黨有好感，比上月減少5.3 個百分點，有63.0%對國民黨反感而比上月增加4.9 個百分點，亦即全台有三分之二的人討厭國民黨。
黨再不提起勁有積極作為，努力吸收有活力與未來的年輕黨員，不僅面臨民進黨的割喉戰，更要提防民眾黨這個黃雀，隨時有取代國民黨的意圖，再不提出能讓年輕朋友產生共鳴的政綱主張，吸引年輕人的加入，國民黨就真的會成為無魂有體的稻草人了。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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