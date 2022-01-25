春節防疫指引將公布　醫提醒「三面向」應強化

我是廣告 請繼續往下閱讀
中華民國防疫學會理事長、中國醫藥大學附設醫院感染科主治醫師王任賢接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，即使是春節期間，政府還是應派出人力稽核民眾是否落實戴好口罩等防疫措施，不過也希望民眾與稽核人員不要因此引發衝突。他強調，新冠肺炎為呼吸道傳染病，防疫關鍵應是從「篩查」，診斷出確診者進行隔離，所以最重要的是春節期間一定要持續開設篩檢站，並公告周知民眾，讓有症狀者能去篩檢。
「不升三級的方向，我覺得這是對的。」王任賢認為，民眾春節就是戴好口罩即可，盡量在空曠地區活動，減少室內活動，不過也不至於完全禁止，且政府並未限制民眾不能走春，希望大家過個好年，「過個好年跟防疫是不會有互相排斥，所以民眾該走春還是走，只要打完疫苗、做好防疫措施便可安心過年。」
台灣感染管制學會名譽理事長、衛生福利部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬接受《NOWnews今日新聞》採訪時也提到，古代有句話是「不怕官，只怕管」，政府除必須加強各景區的人流管制，也應督核民眾落實實聯制與口罩佩戴，若為室內景點，因應Omicron強傳播力，安全距離應保持至少兩公尺以上。
「比較重要的是民眾要有自保的方法。」黃高彬分享，口罩佩戴時一定要壓緊鼻樑，搭乘大眾運輸時，民眾若是擔心，可在外科口罩外再戴一層布口罩，提升保護能力，並可多準備一些口罩，在佩戴四至六小時後，或是口罩上口水噴濺較多時替換。
內用方面，黃高彬指出，用餐時應與隔桌拉開距離，盡量不要併排坐或是面對面坐，避開對方飛沫噴濺的方向，且只有用餐時才可拿下口罩，若要說話時，就應吞下食物後戴起口罩再說話，至於隔板不一定好，除非有在每個人使用後消毒，不然隔板可能更髒。
此外黃高彬也提到，若是不得已需要使用盥洗室，除了洗手之外，「任何東西都不要摸」，若有碰觸沖水按鈕等，一定要去洗手，民眾常常有意無意間會去揉眼、鼻的習慣也需要改進。
「拜訪親戚是人之常情。」黃高彬提醒，過年時仍可以走春，但應盡量以拱手代替握手，並仍應保持距離較為安全，也要避免進行唱歌等活動，若有不認識的人則應盡早離開，以降低染疫風險。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。