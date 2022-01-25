知名禮餅公司遭控剝削移工！民團揭六大勞資爭議

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去年（2021）7月，公司以疫情為由調換了移工的住宿空間，然而卻沒有讓住宿空間更開闊、更有防疫效果，反而只是徒增許多勞工的不便。由於對公司早已累積了許多不滿，並且長期以來不論透過公司或仲介投訴皆無效，移工們於是採取了「野貓罷工」的形式進行抗議。對於勞工提出的疑問與訴求，伊莎貝爾的執行長以「摔椅子」作為回應；當時到場的台中市府人員也未依法進行協助。移工們只好向外求助，在勞團協助下開始陪同移工進行勞資爭議，然而在經過去年11月、12月及今年1月的三次協調會後，資方卻僅僅回應了1.5個爭議事項。
勞工申訴項目包括：1.加班費沒有依法給付、2.薪資單沒有越南語、3.強迫回國放無薪假，回國期間繼續被扣膳宿費及仲介費和防疫相關費用、4.公司沒有工作時，讓移工以「特休」、「事假」、「災防假」、「個人逾法定假」等各式名義扣休扣薪、5.夜班津貼任意調降、公司原要提供的津貼沒有提供、6.依法解約要求公司給付資遣費。
勞團指出，針對第2項，公司願意提供「薪資單越語翻譯範本」而非提供雙語薪資單，此舉是將理解薪資結構的責任推到勞工身上；針對第3點，資方和仲介償還了強迫休假期間被扣的住宿費、仲介服務費、檢疫相關的扣款，但對於被迫休的2-4個月的無薪假部份，公司不願償還。針對第5項，資方在協調會上將承諾的津貼改口說是「營收紅利，後來沒有賺錢所以不給」，勞工們因為難以取得證據，被迫放棄此項爭議。其餘爭議事項，公司則無意願處理。
TIWA更指出，自去年7月起，台中市勞工局便已知道伊莎貝爾勞工提出的問題，加上3次協調會、為期近3個月的爭議處理，這麼長的時間以來，勞工除了從未得到台中市勞工局的協助外，也不見勞工局進行調查，更甭說勞工局對資方違法情事的依法處分。現在，因為台中市勞工局無法落實移工權益保障，導致積欠工資的賠償，勞工得另循遙遙無期的法院民事求償。
此外，因為《就業服務法》53條（藍領移工不得自由轉換雇主）的規定，移工不想繼續被強迫加班輪班、不想繼續被亂扣薪扣假、不想再為違法雇主工作的基本權利，現在因為雇主的「不同意」，也不能迅速地轉換，移工只得自行向勞動部提出轉換雇主的申請，而勞動部的處理時間通常長達半年以上，甚至可能不會自行調查，又會將案件轉至地方政府，要求地方政府進行調查。TIWA向勞動部陳情，請勞動部不要讓已經被資方違法侵害權利的勞工，再度因可能的官僚不積極作為而被拖延，導致二度傷害，呼籲勞動部盡速核准勞工轉換雇主。