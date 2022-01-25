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知名禮餅公司遭控剝削移工！民團揭六大勞資爭議

▲結婚禮餅公司「伊莎貝爾」被勞團指控剝削移工，台灣國際勞工協會（TIWA）日前至勞動部前陳情，提出該公司去年6大勞資爭議事項。（圖／台灣國際勞工協會）
▲結婚禮餅公司「伊莎貝爾」被勞團指控剝削移工，台灣國際勞工協會（TIWA）日前至勞動部前陳情，提出該公司去年6大勞資爭議事項。（圖／台灣國際勞工協會）

記者李芷涵/綜合報導

2022-01-25 17:42:46

《四方報》報導，結婚禮餅公司「伊莎貝爾」被勞團指控剝削移工，台灣國際勞工協會（TIWA）日前至勞動部前陳情，指出該公司去年6大勞資爭議事項，歷經三場協調會議，伊莎貝爾始終只願意處理其中的「1.5項」，而且「不同意」讓這些移工轉換雇主，使移工恐面臨長達半年之久的「失業」與經濟困境，受雇的越南移工也以連線方式發言，盼勞動部盡速核可轉出許可。

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台灣國際勞工協會指出，伊莎貝爾長期以來許多違法或違約的作為，已讓移工累積了非常多的怨憤；例如：伊莎貝爾的勞工一直都得配合公司不定期的支援加班，在旺季時加班上百小時，淡季沒有工作時，就會被要求扣特休、扣「補休」（即公司未依法給付加班費，而以「補休」的方式相抵）；疫情期間，更有強迫勞工回國的「無薪假」情事發生；公司提供的夜班津貼除了有本勞與移工的差異外，也會任意調降；公司平時的輪班調動，多沒有依法獲得勞工同意；在一次較大的輪班調動時，公司告知會有5000元的津貼補助，但後來公司對部份勞工也食言不提供此筆承諾的津貼；公司沒有提供勞工勞動契約；薪資單沒有雙語；訂單廠商COSTCO來檢查的時候，要求勞工不可說加班有超過46小時、46小時以後的加班另外打卡等等。

去年（2021）7月，公司以疫情為由調換了移工的住宿空間，然而卻沒有讓住宿空間更開闊、更有防疫效果，反而只是徒增許多勞工的不便。由於對公司早已累積了許多不滿，並且長期以來不論透過公司或仲介投訴皆無效，移工們於是採取了「野貓罷工」的形式進行抗議。對於勞工提出的疑問與訴求，伊莎貝爾的執行長以「摔椅子」作為回應；當時到場的台中市府人員也未依法進行協助。移工們只好向外求助，在勞團協助下開始陪同移工進行勞資爭議，然而在經過去年11月、12月及今年1月的三次協調會後，資方卻僅僅回應了1.5個爭議事項。

勞工申訴項目包括：1.加班費沒有依法給付、2.薪資單沒有越南語、3.強迫回國放無薪假，回國期間繼續被扣膳宿費及仲介費和防疫相關費用、4.公司沒有工作時，讓移工以「特休」、「事假」、「災防假」、「個人逾法定假」等各式名義扣休扣薪、5.夜班津貼任意調降、公司原要提供的津貼沒有提供、6.依法解約要求公司給付資遣費。

勞團指出，針對第2項，公司願意提供「薪資單越語翻譯範本」而非提供雙語薪資單，此舉是將理解薪資結構的責任推到勞工身上；針對第3點，資方和仲介償還了強迫休假期間被扣的住宿費、仲介服務費、檢疫相關的扣款，但對於被迫休的2-4個月的無薪假部份，公司不願償還。針對第5項，資方在協調會上將承諾的津貼改口說是「營收紅利，後來沒有賺錢所以不給」，勞工們因為難以取得證據，被迫放棄此項爭議。其餘爭議事項，公司則無意願處理。

TIWA更指出，自去年7月起，台中市勞工局便已知道伊莎貝爾勞工提出的問題，加上3次協調會、為期近3個月的爭議處理，這麼長的時間以來，勞工除了從未得到台中市勞工局的協助外，也不見勞工局進行調查，更甭說勞工局對資方違法情事的依法處分。現在，因為台中市勞工局無法落實移工權益保障，導致積欠工資的賠償，勞工得另循遙遙無期的法院民事求償。

此外，因為《就業服務法》53條（藍領移工不得自由轉換雇主）的規定，移工不想繼續被強迫加班輪班、不想繼續被亂扣薪扣假、不想再為違法雇主工作的基本權利，現在因為雇主的「不同意」，也不能迅速地轉換，移工只得自行向勞動部提出轉換雇主的申請，而勞動部的處理時間通常長達半年以上，甚至可能不會自行調查，又會將案件轉至地方政府，要求地方政府進行調查。TIWA向勞動部陳情，請勞動部不要讓已經被資方違法侵害權利的勞工，再度因可能的官僚不積極作為而被拖延，導致二度傷害，呼籲勞動部盡速核准勞工轉換雇主。

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