過年10大禁忌別碰！提早回娘家會被嫌 做「這事」衰整年
下周就是農曆春節，家家戶戶開始忙著大掃除、辦年貨，不可免俗的添購新衣，甚至還有民眾會準備全新的紅色內衣褲，就是希望討個好彩頭，有個嶄新的開始。過年期間除了各式祈福好運的習俗之外，民眾也會特別在意春節期間的禁忌，像是大過年的絕口不提死字、不吵架不罵小孩，深怕一不小心就招來厄運。過年期間哪些事不能做？《Social Lab社群實驗室》追蹤近1年內相關討論，發現民眾最忌諱過年期間掃地，因為會掃掉好運。另外則是一大早洗頭洗衣，會洗掉財運，此外，連提早回娘家會「帶衰娘家」也上榜。有趣的是，民間說法過年早餐不吃稀飯，避免新的一年稀稀落落。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-25 17:42:52
《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內，網路上關於「過年禁忌」話題的聲量表現，分析最受網友熱議的10大過年禁忌。奪下聲量冠軍的是「過年期間打掃」，許多人都忌諱過年掃地會掃掉財運及好運。還有網友上網發問：「過年有人在洗衣服嗎？我真的好想洗，但長輩說不行，會洗掉財運及惹怒水神。」這一點引發網友正反兩面看法，傳統派認為寧可信其有，過年也才幾天沒洗衣服，討個吉利比較重要。另一派則無法接受衣服兩天沒洗，堆得跟山一樣高還發臭，反駁「洗手、洗碗水神會不會生氣啊？」認為無須過於迷信。對於初一早上不能洗頭洗衣，會洗掉財運的民間說法，還有人打趣回應：「男友每天唸我不洗頭，過年有理由了。」
古時候封建社會男尊女卑，非常不能接受女兒在初二前就跑回娘家，如今在開明的社會裡，依然有少數長輩認為，女兒提前回娘家會「帶衰」，因此每逢除夕夜前夕，經常有女網友發文求救：「年夜飯想回娘家吃，會很不妥嗎？」老掉牙的話題每每引發熱議，部份網友表示：「不要比較好，我婆婆超傳統，說我這樣帶衰娘家」、「親戚碎嘴比什麼禁忌更可怕，勸你不要」。但也有網友堅持每年都回去，因為先生是大家庭，不差自己一雙碗筷，可自己娘家爸媽只能自己吃飯，非常孤單，只要雙方家長溝通達成共識，無須擔心禁忌。
除夕當晚的傳統習俗便是熬夜守歲，除了有為新年迎來新希望的含義，也有人認為可為父母延年益壽。此外，另有「除夕夜禁熄燈」一說，網路聲量擠上第4名。過年期間避免打罵吵架、打破東西同樣榜上有名，就有民眾感嘆：「遇到問東問西的親戚，超想發脾氣」，也有爸媽認為「一整天不罵小孩」比登天還難。
有趣的是，網友熱議的過年禁忌中，竟然有「過年早餐不吃稀飯」，因為代表稀稀落落，讓人不禁莞爾，習慣吃中式早餐清粥小菜錯了嗎？不過過年禁忌一向是信者恆信、心誠則靈，若是長輩十分忌諱，過年期間不妨退一步互相尊重，但也不用過度恐慌。