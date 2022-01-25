專訪／水果奶奶躍上大銀幕 趙自強喊話支持台灣原創動畫
公共電視推出電影《妖果小學–水果奶奶的大秘密》，將即將邁入第24個年頭的經典角色水果奶奶變成台灣原創動畫IP，更找來趙自強親自配音，耗時3年、斥資千萬打造一個屬於小朋們的回憶。趙自強日前接受《NOWnews今日新聞》專訪時透露，他前前後後花了1年的時間配音，《妖果小學–水果奶奶的大秘密》採用好萊塢規格，過往配音都是演員們要配合動畫角色的嘴型，「這次的動畫嘴形是跟著我的嘴型走！」可見其製作團隊的用心。
記者臺孝婷/專訪
2022-01-25 17:42:43｜2022-01-25 18:14:00
《妖果小學–水果奶奶的大秘密》講述水果奶奶誤闖不為人知的妖怪結界，並意外成為妖果小學堂的新老師；然而繽紛美麗的妖怪世界並不平靜，伺機而動的巨魔妖數度攻擊眾人，小妖們則與水果奶奶攜手對抗，試圖阻止毀滅妖界的末世預言。故事中探討到勇敢、接納、克服恐懼等議題，被問到這部電影最讓他感動的地方是哪裡？趙自強透露自己看的地方和別人不一樣，他剛開始時覺得這就是一部勵志的兒童電影，直到後來仔細一看，才發現製作團隊結合台灣民俗傳說，電影中的小妖都是可愛版的本土妖怪。
趙自強表示，許多國家都有屬於自己的民俗傳說，像是丹麥作家安徒生的《拇指姑娘》、《賣火柴的小女孩》、《醜小鴨》和《國王的新衣》更是名揚國際，相較之下台灣在這方面就比較弱勢，就算出國也難以拿出代表台灣的作品。因此這次《妖果小學–水果奶奶的大秘密》不僅將擁有長久歷史的妖怪傳說賦予新的生命，從製作到宣傳更都是由台灣團隊操刀。趙自強喊話希望觀眾可以多多支持台灣原創動畫IP，這樣才可以生生不息，讓台灣的人才在這方面越來越有動力和資金。在這次參與配音的過程中，趙自強也見識到這些幕後工作人員的辛苦，若想要下一代可以繼續看到好的內容，就需要所有人的支持和鼓勵。