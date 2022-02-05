朕不走了！小黑貓坐在車道 眼神求收編：當我奴才好嗎？
自己的奴才自己找！一隻小黑貓坐在某戶人家的車道上，由於牠已筋疲力盡，眼睛又受到感染，屋主擔心牠的安危，決定先暫時帶回屋內照顧，等到好轉後再找人送養，沒想到計劃好的一切都被打亂了！
編輯中心/綜合報導
2022-02-05 14:00:00
女屋主Precious Kimberly表示，發現小黑貓「Sweetie」虛弱地呆坐在車道上時，牠瘦骨如柴，一隻眼睛因為嚴重感染而張不開，鼻孔也被堵塞，看起來相當糟糕，立刻帶回屋內替牠清理，沒想到他竟然虛弱到無法自行吃飯，因此Precious買了滴管讓牠喝配方奶。接下來的幾天，Sweetie就像許久不曾睡覺過一樣，蜷縮在人類的腿上，彌補失去的睡眠，並且相當配合人類給予的任何治療。
幾個星期之後，Sweetie的健康狀況終於好轉，不僅會大口吃飯，恢復體力後也開始露出愛玩的本性四處探險，就在這個時候，牠發現家裡還有一隻黑白大貓「Mickey」，屁顛屁顛地追著人家跑，兩隻貓互相玩摔角、一起搗蛋惡作劇，完全看不出牠是幾個星期前那隻在車道上病懨懨的小貓咪！
可愛的Sweetie不僅與大貓Micky變成好朋友，每當牠想要休息時，都會跑到Precious的身上睡覺、盡情撒嬌，而Precious早已深知，出現在車道的Sweetie，挑選了自己當奴才，因此決定收編牠，讓牠正式成為家中的一員囉！（編輯：陳珮瑜）