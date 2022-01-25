桃園市第二波移工採檢　鎖定20名移工以上之公司

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截至1月25日上午9時為止，桃園市列管中居家隔離（不含遠雄自貿港專案）人數為1,258人、後送集中檢疫所人數共2,571人，部分個案是在居隔期間採檢確診，代表擴大隔離檢疫措施具一定成效。目前遠雄自貿港區清零計畫採取多層次、擴大採檢措施，第一天累計採檢1,005人、第二天採檢1,720人，另外昨日採檢包含貨運站、快遞及物流區人員共2,619人的檢驗全數陰性。今日則針對加值園區及移工宿舍等人員進行二採，不排除會有陰轉陽的個案出現。二採執行完畢後，市府也將發送快篩試劑，協助加強園區人員健康監測，主要目的是希望確保員工健康及園區營運安全。
此外，市府針對於鄰近遠雄自貿港區的社區或是移工活動熱點設置採檢站，昨日11處社區採檢站累計採檢4,235人，全數陰性；此外，鴻海科技南崁廠進行職場753人專案採檢，同樣全數陰性。環保局防疫消毒大隊也針對確診者足跡及公共場所人潮熱點進行環境清消，累計超過500處，進一步提高社區安全。
針對疫苗施打部分，第20期疫苗施打計畫將進行至27日上午，剩餘莫德納疫苗將分配至各社區接種站，由區里系統通知65歲以上長者（含不在籍）於27日下午前往接種站，領取號碼牌依序接種；另安排春節期間1月28、29日及2月4、5日，於桃園巨蛋及桃園市榮民服務處各設1處接種站，開放免預約施打第一至三劑BNT及高端，市府後續也將公布春節期間開放疫苗門診的醫療院所名單，讓民眾可以就近選擇施打地點。