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新北永和大陳更新單元3公辦都更案 力拚今年底動工

▲永和大陳地區單元3公辦都更案今(25)日由新北住都中心陳純敬董事長(左)與皇翔建設廖年吉。(圖/皇翔建設提供)
▲永和大陳地區單元3公辦都更案今(25)日由新北住都中心陳純敬董事長(左)與皇翔建設廖年吉。(圖/皇翔建設提供)

生活中心/綜合報導

2022-01-25 18:54:46

新北市住宅及都市更新中心擔任實施者推動的「新北市永和新生地(大陳地區)更新單元3都市更新案」公開評選出資人招商案，日前已完成公開評選興建廠商，由皇翔建設股份有限公司(2545-TW)獲得最優申請人資格，並於今（25）日舉辦公開簽約典禮。

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出資人皇翔建設董事長廖年吉與新北住都中心董事長陳純敬今日代表雙方簽約，全案基地面積近 4000 坪，更新後總價值近 300 億元，力拚今年底動工，預計117年完工啟用。

廖年吉表示，「以誠允諾、力求更好」是皇翔建設堅守的企業精神之一，將這樣的企業精神，套用在此次的公辦都更建案，更是貼切展現皇翔建設的誠信經營、承諾與在建築美學與安全上持續追求卓越的使命感。

值得一提的是，永和大陳更新單元3公辦都更案，是新北市長侯友宜積極推動成立的新北住都中心成立一年來，首件成功招商公開徵求興建廠商的公辦都更案，且由皇翔建設取得興建，對雙方意義更是非凡，皇翔建設也深感責任重大。

皇翔建設將以誠允諾與新北市府住都中心攜手合作打造符合「銀級智慧建築」、「黃金級綠建築」、「耐震設計標章」的指標優質建築，將建築注入生命力，用心打造屬於大陳社區住戶們一處可安居樂業、百年傳世的優質好住家。

皇翔建設說，有別於以往的都更建案，此次永和大陳更新單元3公辦都更案，由於該案歷史意義特別及擁有豐富的故事性，皇翔建設在硬調的營建過程中，帶入有溫度的軟調人文情感元素，預計在為期4.5年工程期間，有計劃地為單元3的住戶們推出「人。 家 。生活 – 故事六部曲系列活動」。

皇翔以《用故事蓋房子》為主題，邀請藝術家拆解『家』環境的構成，創作出六感藝術話題，以六個感官故事展示，有計劃地推出音樂會、藝術家插畫創作系列展、數位圍籬壁畫活動、數位壁畫植樹活動、家庭自然料理愛心園遊會，及攸關住戶的多場次公益講座，藉以凝聚重現單元3住戶居民們的鄰里街坊超過半世紀的濃濃情誼，並引領住戶們建構一個屬於他們未來即將實現到來的美麗新住家－「因為，家一直在這裡」。

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