新北永和大陳更新單元3公辦都更案 力拚今年底動工

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廖年吉表示，「以誠允諾、力求更好」是皇翔建設堅守的企業精神之一，將這樣的企業精神，套用在此次的公辦都更建案，更是貼切展現皇翔建設的誠信經營、承諾與在建築美學與安全上持續追求卓越的使命感。
值得一提的是，永和大陳更新單元3公辦都更案，是新北市長侯友宜積極推動成立的新北住都中心成立一年來，首件成功招商公開徵求興建廠商的公辦都更案，且由皇翔建設取得興建，對雙方意義更是非凡，皇翔建設也深感責任重大。
皇翔建設將以誠允諾與新北市府住都中心攜手合作打造符合「銀級智慧建築」、「黃金級綠建築」、「耐震設計標章」的指標優質建築，將建築注入生命力，用心打造屬於大陳社區住戶們一處可安居樂業、百年傳世的優質好住家。
皇翔建設說，有別於以往的都更建案，此次永和大陳更新單元3公辦都更案，由於該案歷史意義特別及擁有豐富的故事性，皇翔建設在硬調的營建過程中，帶入有溫度的軟調人文情感元素，預計在為期4.5年工程期間，有計劃地為單元3的住戶們推出「人。 家 。生活 – 故事六部曲系列活動」。
皇翔以《用故事蓋房子》為主題，邀請藝術家拆解『家』環境的構成，創作出六感藝術話題，以六個感官故事展示，有計劃地推出音樂會、藝術家插畫創作系列展、數位圍籬壁畫活動、數位壁畫植樹活動、家庭自然料理愛心園遊會，及攸關住戶的多場次公益講座，藉以凝聚重現單元3住戶居民們的鄰里街坊超過半世紀的濃濃情誼，並引領住戶們建構一個屬於他們未來即將實現到來的美麗新住家－「因為，家一直在這裡」。