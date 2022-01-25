林秉樞2支iPhone藏大量影像　檢方聲請沒收

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11月11日至12日間，林秉樞將高嘉瑜拘禁在板橋馥都飯店，期間不僅毆打高女、偷用高女手機發文，涉犯私行拘禁、傷害、強制、妨害電腦使用。
11月24日，林母告別式上，林秉樞數度命高女下跪、拉扯高女頭髮、將高女推倒在靈堂內沙發、扯去高女的帽子及口罩，涉犯強制。
11月29日晚間，林秉樞持性私密影像、脅迫書、逼供片，用LINE打給高嘉瑜恫稱，「還是我，跟鏡週刊換一換」，後又LINE訊息給高嘉瑜「不要互相毀滅」、「不然我們回一起死」，涉犯恐嚇。
至於國民黨團提告部分，檢方調查，林秉樞於2020年10月至2021年9月間，先後指示賴女、鄭男等3人將ATM交易明細表、帳戶存入交易憑單，以修圖軟體P圖變造成戶頭有2300萬元的明細，並拍照傳LINE給林秉樞提示他人觀覽，涉犯偽造文書。
檢方考量，林秉樞的犯行，致高嘉瑜身心受創甚深，為逼使高嘉瑜不得將其犯行曝光，還不段施壓，且對犯行避重就輕，並無真摯反省，請求對8向罪名從重量刑。而同案共犯賴女、鄭男等，涉犯變造準私文書、恐嚇、加重誹謗等部分，檢方給予緩起訴。
至於犯案的iPhone 12與13及Qubii豆腐頭硬碟，經數位採證，內有大量照片與數百個影檔，以及扣案的錄音筆，也採出數百個錄音檔，均依法聲請沒收；iCloud雲端，經檢察官提供公務筆電命林秉樞登入，經檢視雲端共有數10張私密照，經林秉樞同意全數刪除。