網紅Josh16坪小宅掀話題！台南小宅優缺點專家教你看

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對於這種小套房，全球居不動產情報室總監陳炳辰認為，這樣空間狹小的產品，比較適合拿來投資或是出租使用，但如果是要2人居住，夫妻倆在狹小空間內的確容易產生摩擦，生活上較難保持安寧。
東龍不動產直營事業處專任委託部經理陳泰源也認為，若是2019年購買的預售屋，公設比以3成計算，那室內使用坪數可能僅剩10坪初頭，這樣的空間如果是在台北市，可能「天龍人」可以勉強接受，但以台南普遍較愛大坪數甚至透天厝的市場來看，這樣空間對夫妻來說是真的滿擁擠的。
不過，這樣小宅也不是都沒有優點，陳炳辰分析，此個案是在2019年入手，是在2020年房市熱潮之前，購入總價位於低期，後續轉手應有不少獲利空間；此外，這樣產品符合出租市場與低總價買盤，可能會吸引投資客或預算較少的族群購買，再加上去年以來房市火熱，投資型產品較好轉手，若是放到市場上應有其市場。
但也有專家認為，這樣小坪數空間，就算未來有增值，漲幅也不會明顯，陳泰源分析，這樣僅10餘坪的空間，就算一坪漲個1萬，獲利也10餘萬而已，因此買方大多不太會期待未來能增值賺差價；而且扣掉約3成公設，該案使用未達12坪的套房，在銀行貸款條件會受限，在台南產品普遍總價偏低的情況下，市民要買個正常2、3房子也算輕鬆，且銀行貸款也較容易過，因此可能未來轉手性會較差一點。
不過，陳泰源認為，以台南市場來看，收租投報率能到4％，把錢投入不動產收租的利益，比放在銀行的利息還高3至4倍，因此這樣產品比較適合中長期收租使用。
另對於不少YouTuber購入這樣小宅作為工作室使用，陳炳辰指出，網紅若要將小宅登記為工作室，若是地點位於都會區或是精華地段，確實是不錯的選擇；但需注意的是，若登記為公司，可能會被國稅局認為是被當營業使用，之後就無法做自用住宅，或將因此額外課稅，或是影響到未來轉手交易情形。