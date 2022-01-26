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網紅Josh16坪小宅掀話題！台南小宅優缺點專家教你看

▲網紅「台南Josh」日前曾拍攝影片，開箱自己新買的小宅，並透露室內空僅16坪。（圖／翻攝自「台南Josh」YouTube頻道）
▲網紅「台南Josh」日前曾拍攝影片，開箱自己新買的小宅，並透露室內空僅16坪。（圖／翻攝自「台南Josh」YouTube頻道）

記者賴志昶／台北報導

2022-01-26 11:50:06

棒球YouTuber「台南Josh」驚傳23日遭到老婆家暴，且2019年剛入手的新屋也被妻子砸得面目全非，引起各界議論。不過，根據Josh於8日剛發布的影片來看，該房大小16坪，因此也有不少PTT鄉民砲轟：「買這麼小，被打活該！」不過話說回來，家暴就是不應該，什麼原因都不該動手，酸言酸語理適可而止。至於台南的小宅到底該不該買，房產專家分析，這樣狹小空間大多做為收租、投資使用，要2人居住，生活上的確會有許多摩擦。此外小宅在銀行貸款條件會有所受限，在台南這種相對大坪數的物件較多的市場，未來轉手的獲利空間也較少。

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根據台南Josh的影片指出，該房入手時間在2019年，當初入手價格約位於500萬出頭，號稱是「台南小坪數海景預售屋」，室內坪數僅16坪，近期才完成裝潢，整體裝潢約花了70餘萬。

▲從「台南Josh」日前所拍攝的開箱影片可看到，客廳擺滿沙發等家具後，幾乎已沒有走動空間。（圖／翻攝自「台南Josh」YouTube頻道）
▲從「台南Josh」日前所拍攝的開箱影片可看到，客廳擺滿沙發等家具後，幾乎已沒有走動空間。（圖／翻攝自「台南Josh」YouTube頻道）
對於這種小套房，全球居不動產情報室總監陳炳辰認為，這樣空間狹小的產品，比較適合拿來投資或是出租使用，但如果是要2人居住，夫妻倆在狹小空間內的確容易產生摩擦，生活上較難保持安寧。

東龍不動產直營事業處專任委託部經理陳泰源也認為，若是2019年購買的預售屋，公設比以3成計算，那室內使用坪數可能僅剩10坪初頭，這樣的空間如果是在台北市，可能「天龍人」可以勉強接受，但以台南普遍較愛大坪數甚至透天厝的市場來看，這樣空間對夫妻來說是真的滿擁擠的。

不過，這樣小宅也不是都沒有優點，陳炳辰分析，此個案是在2019年入手，是在2020年房市熱潮之前，購入總價位於低期，後續轉手應有不少獲利空間；此外，這樣產品符合出租市場與低總價買盤，可能會吸引投資客或預算較少的族群購買，再加上去年以來房市火熱，投資型產品較好轉手，若是放到市場上應有其市場。

但也有專家認為，這樣小坪數空間，就算未來有增值，漲幅也不會明顯，陳泰源分析，這樣僅10餘坪的空間，就算一坪漲個1萬，獲利也10餘萬而已，因此買方大多不太會期待未來能增值賺差價；而且扣掉約3成公設，該案使用未達12坪的套房，在銀行貸款條件會受限，在台南產品普遍總價偏低的情況下，市民要買個正常2、3房子也算輕鬆，且銀行貸款也較容易過，因此可能未來轉手性會較差一點。

不過，陳泰源認為，以台南市場來看，收租投報率能到4％，把錢投入不動產收租的利益，比放在銀行的利息還高3至4倍，因此這樣產品比較適合中長期收租使用。

另對於不少YouTuber購入這樣小宅作為工作室使用，陳炳辰指出，網紅若要將小宅登記為工作室，若是地點位於都會區或是精華地段，確實是不錯的選擇；但需注意的是，若登記為公司，可能會被國稅局認為是被當營業使用，之後就無法做自用住宅，或將因此額外課稅，或是影響到未來轉手交易情形。

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