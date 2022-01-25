小S幫徐媽招桃花！男模秀胸肌喊話：妳準備叫我爸

小S和徐媽繼PODCAST《老娘的老娘》之後，再度在綜藝節目《熙娣想聊》合體，一同共進晚餐，母女倆相談甚歡，她驚爆單身的媽媽目前有人追求，接著邀請兩位男模驚喜登場，不僅變魔術討徐媽媽開心，還大秀肌肉展現精壯好身材，雀躍地喊：「媽，妳多久沒看到那東西了！」徐媽媽露出正宗姨母笑，滿意得頻頻拍手，直呼：「太好笑了！」最後男模表示很久沒看到徐媽笑得這麼開心，更對小S喊話：「妳準備叫我爸爸！」大膽告白令所有人捧腹大笑！





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▲小S（左）秀出精湛舞技，讓大家了解巨星的日常生活。（圖／CATCHPLAY+提供）

《熙娣想聊》開播至今集集嘉賓都是巨星，帶給觀眾滿滿的爆笑，每集節目依照慣例由主持人小S欽點嘉賓，結果她告訴製作人：「International Professional Super Star國際巨星」，製作人大S不以為意地說：「妳本人？」小S解釋：「大家都很好奇我的私生活OK？我要帶著大家跟著我一起度過日常生活，體驗國際巨星樸實無華且枯燥的一天！」





▲男模向小S喊話說「妳準備叫我爸爸」，笑翻眾人。（圖／CATCHPLAY+提供）

熱愛跳舞的巨星小S透露：「國際巨星的日常生活除了練舞、健身，當然也要偶爾陪陪家人，我也常找我媽或姐姐一起吃飯。」本集節目將帶觀眾一睹巨星小S的性感舞蹈課，還有日常最愛的美食大公開，最後壓軸與徐媽的母女晚餐時光，犀利天后會出什麼難題考驗媽媽，母女同台擦出火花令人相當期待。本集將在27日下午5點在CATCHPLAY+影音平台獨家上架。



