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亞運／蘇佳恩盼再披中華隊戰袍　希望一面獎牌為生涯增光

▲跆拳道品勢選手蘇佳恩。（圖／黃建霖攝）
▲跆拳道品勢選手蘇佳恩。（圖／黃建霖攝）

記者黃建霖/綜合報導

2022-01-31 09:02:21

2022年杭州亞運即將在今年夏秋之際舉行，做為我國重點奪牌項目之一，跆拳道也被寄予厚望。而身為過去曾在世大運奪金的選手，我國品勢女將蘇佳恩受訪時也希望能再披國家隊戰袍，並且為中華隊拿下一面獎牌。

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2017年蘇佳恩和李晨綱在台北世大運上為我國拿到一面混雙金牌，不過隔年的亞運卻無緣參加，也讓她心裡有一些遺憾。目前碩三的她，除了平時練習之外，也有在兼課、把所學交給下一代的選手。另外，她也透露自己將在一月底開始準備亞運選拔賽的訓練。

「前年年底左腳足中部剛開完刀，經歷了很長的一段時間不能練習，這一段期間也剛好是疫情來襲，所以我也藉此機會養傷和復健，就覺得自己還蠻幸運的。」在傷後復出後，去年下半年蘇佳恩開始參加一些比賽，包括全運會的賽事，因此她自認整體狀況維持的不錯。

今年的杭州亞運，由中國大陸方面舉辦，在品勢項目上男女選手都只有個人項目，蘇佳恩也坦言很競爭。「上一屆亞運派三人，這一屆只選一個，而且又經歷了4年，我的歲數又更大了一些，因此是蠻吃力的。」

至於目前朝哪個方向去進行訓練？蘇佳恩認為基本功方面大家都差不多，更多還是朝心理層面去加強，「因為我之前是在比賽時受傷的，所以做動作還是有點怕怕的，就是要想辦法去克服心理的恐懼。而且我現在有在帶選手，所以訓練量也不如以往，因此要想辦法提升。」

品勢項目在近年注重於整體表演，動作上若有舞蹈性質的動作或劇情，裁判會更加分；另外就是時間上有所延長，由1分10秒改成1分30秒到40秒之間。「這麼長的時間打『型』，不可能每個動作都很用力，因此裁判也希望更有表演性和張力。」

生涯來到尾聲，蘇佳恩也希望自己能擁有一個美好的收尾，如果最終真的能選拔受，她也給自己訂下目標，「當然是希望能盡到決賽，以奪牌為目標，但每個國家應該都是派出最頂尖的選手，因此這絕對不容易。」

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