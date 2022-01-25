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高市府與勞動部春安聯檢中油林園廠　開罰15萬元

▲高雄市政府副市長羅達生(左2)與勞動部次長陳明仁(左3)率勞工局、勞動部職安署，到中油公司石化事業部林園廠實施春安聯合督導檢查。(圖／記者黃守作攝，2022.01.25)
▲高雄市政府副市長羅達生(左2)與勞動部次長陳明仁(左3)率勞工局、勞動部職安署，到中油公司石化事業部林園廠實施春安聯合督導檢查。(圖／記者黃守作攝，2022.01.25)

記者黃守作／高雄報導

2022-01-25 22:23:16

高雄市政府副市長羅達生與勞動部次長陳明仁於今(25)日，率勞工局、勞動部職安署等單位，到中油公司石化事業部林園廠，進行春安聯合督導檢查，因有部分缺失，乃予以開罰15萬元。

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高雄市政府副市長羅達生與勞動部次長陳明仁率勞工局、勞動部職安署等單位，到中油石化事業部林園廠，進行春安聯合督導檢查，

▲高雄市政府與勞動部到中油石化事業部林園廠實施春安聯合督導檢查。(圖／記者黃守作攝，2022.01.25)
▲高雄市政府與勞動部到中油石化事業部林園廠實施春安聯合督導檢查。(圖／記者黃守作攝，2022.01.25)
檢查重點包括，火災爆炸預防、危害化學品與設備及操作安全、承攬安全管理、作業安全管制等事項，總計發現部分設備管閥與供料標示不清、電氣防爆性能不足、壓力錶故障、未設熔接安全器及未依規定實施自動檢查等6項缺失，依法裁罰15萬元。

高雄市副市長羅達生提醒業者，應加強工作場所與作業的安全巡檢，尤其要針對高風險的維修、動火等作業，落實人員作業安全管制，加上農曆春節即將到來，也要確實宣導預防酒駕，並加強防疫衛生管理，上班全程配戴口罩、勤洗手、保持安全距離，讓每一位勞工朋友都能平安過好年。

羅達生說，石化工廠因存有大量可燃、高壓、高溫或有毒之化學物質，再加上近期維修、清潔等臨時性及動態性作業增加，人員與機具設備進出使用頻繁，相對也提高發生災害風險，稍有不慎即可能造成嚴重損失，不僅企業受創，也影響附近社區及環境安全，希望各事業單位對於事故案件均能引以為鑑。

羅達生指出，經督檢結果，顯示中油公司在安全管理上的細節，仍有待加強改進之處，應即予改善，同時務必宣導提醒勞工朋友上班、開車、騎車不喝酒，酒駕零容忍，市府已加強酒駕取締、加重處分，希望業者也應落實門禁、防疫管制，並鼓勵所有的勞工朋友踴躍完整並追加施打疫苗，除可提高自我安全防護，也可保護同事、家人，共同防堵病毒入侵。

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