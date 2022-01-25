高市府與勞動部春安聯檢中油林園廠　開罰15萬元

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檢查重點包括，火災爆炸預防、危害化學品與設備及操作安全、承攬安全管理、作業安全管制等事項，總計發現部分設備管閥與供料標示不清、電氣防爆性能不足、壓力錶故障、未設熔接安全器及未依規定實施自動檢查等6項缺失，依法裁罰15萬元。
高雄市副市長羅達生提醒業者，應加強工作場所與作業的安全巡檢，尤其要針對高風險的維修、動火等作業，落實人員作業安全管制，加上農曆春節即將到來，也要確實宣導預防酒駕，並加強防疫衛生管理，上班全程配戴口罩、勤洗手、保持安全距離，讓每一位勞工朋友都能平安過好年。
羅達生說，石化工廠因存有大量可燃、高壓、高溫或有毒之化學物質，再加上近期維修、清潔等臨時性及動態性作業增加，人員與機具設備進出使用頻繁，相對也提高發生災害風險，稍有不慎即可能造成嚴重損失，不僅企業受創，也影響附近社區及環境安全，希望各事業單位對於事故案件均能引以為鑑。
羅達生指出，經督檢結果，顯示中油公司在安全管理上的細節，仍有待加強改進之處，應即予改善，同時務必宣導提醒勞工朋友上班、開車、騎車不喝酒，酒駕零容忍，市府已加強酒駕取締、加重處分，希望業者也應落實門禁、防疫管制，並鼓勵所有的勞工朋友踴躍完整並追加施打疫苗，除可提高自我安全防護，也可保護同事、家人，共同防堵病毒入侵。