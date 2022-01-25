日曜天地「全民運動月」 邀你來運動拚防疫再送購物金

台中日曜天地OUTLET加入抗『疫』行列，28日起至02月21日舉辦「OUTLET全民運動月」，邀請民眾一同運動外，還網羅全球六大熱門品牌NIKE、adidas、PUMA、New balance、SKECHERS、Under Armour，備齊上萬雙運動休閒鞋款、萬件運動服飾配件，全面下殺790元起，方便民眾一次張羅好全身運動裝備！





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為鼓勵民眾多運動，一起拼防疫，日曜OUTLET再加碼，28日早上10時30分至下午1時30分，除了舉辦限時3小時封場會，各式運動鞋款、服飾配件通通OUTLET價下殺990元起外，當日更邀來運動健身老師帶領民眾齊做有氧操，一起全民動滋動，輕鬆提升免疫力，凡於當天參加的民眾，即可獲得OUTLET百元購物金！活動期間內憑相關運動憑證，例：運動手環紀錄、手機運動APP或是運動中的照片，還可以免費兌換六大品牌購物金，總計六百元。





業者表示，後疫情時代，全球服飾消費結構改變，運動休閒、戶外機能漸取代流行、新潮，躍為服飾市場主流。國內上下游紡織供應鏈早已迎合此一大趨勢，而日曜天地OUTLET更是超前部署，全新引進六大人氣品牌NIKE、adidas、PUMA、New balance、SKECHERS、Under Armour，祭出最殺價格、最齊貨量，要讓民眾年前添購運動裝備，荷包不失血！





▲日曜天地推動「全民運動月」，已網羅全球六大品牌備齊上萬運動服飾與鞋款，方便參與運動者備好行頭。（圖／記者金武鳳攝，2022.1.25)



而倡導運動前提更要做好萬全準備，包括選擇運動服飾應以舒適稱身，不妨礙活動為原則。運動鞋方面也要因應運動而搭配不同的鞋款，例如：跑鞋要選擇鞋面較柔軟而又輕盈的，底部則需較厚及有彈性。球鞋方面：室內球鞋鞋底要有抓地力，以免滑倒。



