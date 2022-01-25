白冰冰坐擁9億房產！霸氣狂發2千萬紅包

66歲的綜藝一姐白冰冰今（25）日舉辦年終尾牙餐敘，帶領旗下藝人向粉絲拜早年，透露年前還要錄製一集《我愛冰冰show》節目，已經準備好紅包慰勞辛苦的工作人員，貼心的她除了明星好友外，包括電視台樂手、舞群、燈光老師，甚至連警衛都有份，加上副業霸王餃業績不錯，預計要發出近2千萬元。最近經紀人好友陳孝志慘遭詐騙集團，騙走數十萬元，白冰冰非常心疼，也特別包了一個大紅包，祝福他新的一年遠離厄運，也呼籲過年期間大家要小心避免被詐騙。





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▲白冰冰（中）帶著旗下藝人東諺（右起）、阿文、蔡佳麟、陳思瑋向大家拜早年。（圖／記者江芷稜攝影）

▲白冰冰特別包了大紅包送給陳孝志（左），祝福他今年好運連連。（圖／陳孝志提供）

而她砸了上億元買下新竹山區豪宅，過年將在新家慶祝，加上市值6億的林口透天厝，還有龍江路上當年買的60坪、市值6,000萬元的起家厝，光是名下3間房產高達估計逾9億，堪稱是房產投資達人。





白冰冰透露，當初帶了一群貴婦好友，去新竹光顧王中平的開咖啡廳，被湖光山色深深吸引，得知咖啡廳生意僅有假日較好，才向王中平買下來蓋房子住，笑稱純粹只是好心幫忙。不過她認為人生賺錢其次，重要是平安就好，沒有健康一切都是空，現在這個年紀還能主持節目，受到觀眾歡迎，很珍惜工作機會，未來則希望多幫助演藝圈新人。





▲新竹縣長楊文科（中）和縣長夫人甘秀美（左），歡迎藝人白冰冰遷居風光明媚的峨眉鄉。（圖／新竹縣政府提供）

她笑稱母愛大噴發，旗下「台一線」的東諺、阿文、「木工歌手」陳思瑋，都鮮少感受家庭溫暖，所以自己像媽媽一樣照顧他們，常跟小鮮肉們合唱，保持年輕心態，未來也不封麥，要和成名曲《唱抹煞》一樣，一直在演藝圈幫助後輩。看到《華燈初上》的成功案例，白冰冰認為林心如很不容易，建立一種成功模式，她今年也要挑戰當戲劇製作人，欽點新人演出，拍攝30集新戲，期盼疫情趕緊降溫。



