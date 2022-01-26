《彈射世界》新角色轉蛋今上線！每日免費1抽、最多27抽
彈珠台動作RPG手遊《彈射世界》將自今（26）日起推出新角色轉蛋，三位全新角色登場，搭配新轉蛋推出每日1次免費1抽轉蛋活動，最多可進行27抽。而第二屆競速活動「溢光之試煉」也將展開，玩家們快蒐集活動道具兌換限定新裝備。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-26 07:00:00
《彈射世界》1月26日中午12:00至2月2日中午11:59活動期間，新角色精選轉蛋更新，其中★5「艾絲忒利耶爾」及｢伊德刻烏斯」、★4「莉莉絲」機率上升。搭配新轉蛋登場，1月26日上午05:00至2月22日上午04:59，推出每日1次免費1抽轉蛋活動，最多可進行27抽。
※希望之子★5「艾絲忒利耶爾」
據說比精靈還要長壽且擁有更強力量的「高等精靈」的少女。十三歲便完全掌控銀之森，似乎沒有任何人敢忤逆她。CV：小倉唯。
※暗夜的希望★5｢伊德刻烏斯」
統率魔族「溫和派」的男子。儘管魔族大多短命，但他在五十年間容貌絲毫未改，彷彿時間暫停一般。CV：梅原裕一郎。
※燈火的繼承人★4「莉莉絲」
接受神諭，將迎接勇者視為使命的史特拉德斯王族。她是王室最後的倖存者。從四歲起就和炎血魔女夏克緹一同生活。CV：高橋李依。
官方於1月26日中午12:00至2月4日中午11:59舉辦第二屆競速活動「溢光之試煉」，以挑戰BOSS「稜鏡獸」的討伐時間及分數為競賽排名，排名獎勵可取得「★5星鐵鋼」、「普‧莉里耶的獎章」等新道具，使用「普‧莉里耶的獎章」兌換全新裝備「★5天府劍」。