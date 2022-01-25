《浪子回頭》男主角爆醜聞 經紀公司：相信他的道德操守
25歲的男星潘綱大因演出茄子蛋的《浪子回頭》MV嶄露頭角 ，近期有新作品《該死的阿修羅》、《一杯熱奶茶的等待》，還以《該死的阿修羅》入圍去年金馬獎最佳新演員，他和導演老婆蔡雲芹因演出學生劇相識相戀，2019年就登記結婚，沒想到今（24）日卻爆出他們兩個已經離婚。
記者臺孝婷/台北報導
2022-01-25 22:38:47｜2022-01-25 22:49:16
潘綱大去年受訪時才公開曬恩愛，表示和蔡雲芹是神雕俠侶，目標是一起前進坎城影展，2人有共識暫時不生小孩。沒想到蔡雲芹今（25）日在IG限時動態認了2人已分手，還指控潘綱大在婚姻後期變得愛猜忌、控制慾強，甚至還逼她墮胎，讓粉絲看到後相當訝異。
對此由於潘綱大目前正在當兵，他的經紀公司發聲明表示：「感謝大眾及各位媒體朋友對旗下演員潘綱大的關注。綱大目前正在部隊服役，關於近日報導他的私生活一事，我司尚無法與綱大取得聯繫。我司與潘綱大合作的這些年來，看見他對表演和生命充滿熱忱，相信潘綱大之道德操守。在沒有得到當事人正式的確認前，未經查證的報導和聳動標題，已經嚴重影響潘綱大的形象，亦同時可能觸法，對於不實報導及言論，本司已進行蒐證，懇請大眾及各位媒體朋友勿再過度捕風捉影、惡意揣測。」
※【NOWnews 今日新聞
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