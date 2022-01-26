內幕／藍駐美代表處青年接班　兼具金融政治及國安學經歷

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其中，留日後赴美的Sean Chin有豐富的國際政治知識，年僅22歲，具有金融圈實習背景，曾擔任國民黨前主席江啟臣地方選戰的實習生，是即戰力。另一名助理Richard Chen，為26歲，為智庫實習的經歷豐富，專研國防安全等議題，也是美方目前對台灣最關心的議題之一，主要負責代表處的談參。
朱立倫在黨部主管及發言體系任用不少年輕人，在國際事務上亦然，黃裕鈞指出，華府是願意給予年輕人機會的城市，因此青年團隊沒有隔閡感，朱立倫也有效整合資源、建立支援部隊，例如台北國際事務由國民黨副主席夏立言大使領軍，淡江大學戰略所教授黃介正作為後勤調度，與駐華府代表處保持密切聯繫，放手年輕世代做事，符合社會大眾對國民黨年輕化的期待，也充分體現足夠的世代交替及合作。
黨內人士指出，駐美代表處除了背負與美方溝通，做好重返執政的準備，也有規劃把駐美代表處作為培養國際人才及黨內明日之星的農場，未來不排除讓更多人到華府增加國際觀及了解世界政治中心的文化，進一步推展台美關係。
該人士強調，國民黨這一次重振旗鼓，是要讓美國政界及學術界更了解多元的台灣，不是只有政府的對外傳聲筒，還有不同的聲音及主張，共同為堅持民主及台海和平努力，但國民黨能否體現新氣象，世代不僅要交替，也要傳承。朱立倫計畫春天踏訪美國，拜訪美國行政單位、國會、智庫及僑界，將是代表處年輕團隊的第一次考驗，不過，因疫情關係，原本預計於農曆春節後出發，延後至四月後視疫情安排。
「藍綠對美關係的經營，和總統大選息息相關。」該人士指出，國民黨2004年在野，一年後開啟駐美代表處，成功贏得2008年總統大選；民進黨在陳水扁執政時，台美關係相當惡劣，謠傳時任美國總統布希曾暗示台灣是麻煩製造者，2012年蔡英文競選總統大位時，就被美國國安會在金融時報的評價傷到選情，但2013年開啟駐美黨代表處後，贏得兩次大選，2016年執政後仍持續運作。