陳漢典從嘉賓晉升主持人　遭竇智孔爆料贖罪內幕

東森行腳節目《請問今晚住誰家》新一季改版，特別邀請陳漢典加入主持群，與王傳一組成「一典」組，上一季雙帥主持人孫其君、潘君侖，在節目中展現超強親和力，但因為戲約及合作邀約不斷，僅和節目簽約一季，必須跟觀眾暫別，他們也向一哥喊話：「打工再累也要挺住，有空會回來一起旅行！」

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▲《請問今晚住誰家》主持人合體錄製新春特別節目，將於除夕夜播出2小時。（圖／八大提供）

▲陳漢典（左）、竇智孔（右）向國宴主廚陳兆麟討教廚藝。（圖／八大提供）

有了陳漢典的加入，王傳一盛讚：「在虎年這絕對是如虎添翼！」他透露陳漢典去年以來賓身分作客節目時，兩人就變成私交很好的朋友，陳漢典笑說：「我早就想來陪你了，我怕你一個人太無聊。」坦言當初與王傳一很有默契，簡直相見恨晚，不明白為何兩人出道至今這麼多年，最後卻是因為節目的關係才有機會認識彼此，激動表示：「期待未來每次收工後跟一哥的促膝長談的時光。」

《請問今晚住誰家》農曆新年更推出兩小時特別節目「虎虎生風WHO怕WHO」，讓竇智孔、黃鐙輝、王傳一、陳漢典這四位主持人合體，在除夕夜陪觀眾一起圍爐過好年！提到「圍爐」就一定會想到年菜，主持人這次任務就是進行年菜料理PK賽，不僅要跟著主廚走訪菜市場採買，還得秉持節目打工換餐的精神，以勞力換取所需食材，最後兩隊都得端出「四菜一湯一甜點」的年菜，讓製作單位評分，並以此犒賞幕後辛苦的工作人員們。分組過程中，竇智孔竟脫口：「這次就給漢典一個贖罪的機會，他上次跑錯組了！」

▲《請問今晚住誰家》主持人端出澎湃年菜慰勞製作單位。（圖／八大提供）