COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

網球／還能摘下第9顆金鳳梨嗎？費德勒傳有望溫網復出

▲「瑞士特快車」Roger Federer傳出有望在今年6月底登場的溫網復出。（圖／美聯社／達志影像）
▲「瑞士特快車」Roger Federer傳出有望在今年6月底登場的溫網復出。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-02-02 09:00:00

不斷倒數說再見的日子，今年要迎接41歲的「瑞士特快車」Roger Federer(費德勒)因傷缺席每年四大滿貫最先登場的澳網，不過好消息是，這位手握8顆「金鳳梨」的草地大師有望趕上今年6月底登場的溫網

我是廣告 請繼續往下閱讀
Federer生涯累積20座大滿貫和另兩大巨頭現任球王「喬帥」Novak Djokovic、「蠻牛」Rafael Nadal並列史上最多大滿貫冠軍紀錄，不過Federer在最愛的草地上8度封王仍是三巨頭之最。

Federer最近一次踏上球場就是在去年溫網，8強戰遭爆冷，以3比6、6比7（4比7）、0比6直落三敗給輸給波蘭好手HubertHurkacz，之後他退出巡迴賽，接受近2年來第3次膝蓋手術，他在2020年動了2次刀。

直到今年初的澳網都無法復出，不過1月中捎來好消息，瑞士廣播電台《RTS》的記者Arnaud Cerutti報導，Federer已經恢復訓練，現身在杜拜的練習場，之後回到瑞士和他的團隊與醫生進行會診，聽取建議是否能展開巡迴賽。

現年40歲的Federer去年只參加了13場正式比賽，取得9勝4負的成績，若今年能在溫網復出就還有機會追求溫網第9冠，追平美國傳奇女將Martina Navratilova的最多單打冠軍紀錄，帶回冠軍盃上象徵富裕珍貴的金鳳梨。
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀