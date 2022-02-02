網球／還能摘下第9顆金鳳梨嗎？費德勒傳有望溫網復出
不斷倒數說再見的日子，今年要迎接41歲的「瑞士特快車」Roger Federer(費德勒)因傷缺席每年四大滿貫最先登場的澳網，不過好消息是，這位手握8顆「金鳳梨」的草地大師有望趕上今年6月底登場的溫網
記者鍾東穎/綜合報導
2022-02-02 09:00:00
Federer生涯累積20座大滿貫和另兩大巨頭現任球王「喬帥」Novak Djokovic、「蠻牛」Rafael Nadal並列史上最多大滿貫冠軍紀錄，不過Federer在最愛的草地上8度封王仍是三巨頭之最。
Federer最近一次踏上球場就是在去年溫網，8強戰遭爆冷，以3比6、6比7（4比7）、0比6直落三敗給輸給波蘭好手HubertHurkacz，之後他退出巡迴賽，接受近2年來第3次膝蓋手術，他在2020年動了2次刀。
直到今年初的澳網都無法復出，不過1月中捎來好消息，瑞士廣播電台《RTS》的記者Arnaud Cerutti報導，Federer已經恢復訓練，現身在杜拜的練習場，之後回到瑞士和他的團隊與醫生進行會診，聽取建議是否能展開巡迴賽。
現年40歲的Federer去年只參加了13場正式比賽，取得9勝4負的成績，若今年能在溫網復出就還有機會追求溫網第9冠，追平美國傳奇女將Martina Navratilova的最多單打冠軍紀錄，帶回冠軍盃上象徵富裕珍貴的金鳳梨。