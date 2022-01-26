女神峮峮撒嬌討紅包　慘遭孫協志一句話打槍

中視除夕特別節目「虎虎生風旺旺年」，邀請演藝圈一姐白冰冰與孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝（豆花妹）、峮峮共同主持，一連播出5小時。去年因為兩名正妹加入，讓綜藝節目《飢餓遊戲》收視率水漲船高，孫協志、王仁甫、許孟哲被問到要包多少紅包，犒賞蔡黃汝與峮峮時，沒想到氣氛瞬間從歡樂變緊繃，竟然被三帥用幾句話就打發了！





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▲許孟哲（左起）、孫協志、王仁甫穿著紅色喜氣西裝，主持中視除夕特別節目。（圖／LiTV、中視提供）

豆花妹和峮峮加入《飢餓》後，效果出乎意料地好，孫協志讚美：「我覺得大家可能會覺得，女神怎麼可能玩遊戲？但她們完全不把自己當女的，這是最可怕的！」不過一提到紅包，王仁甫語重心長地說：「只要家裡的晚輩開始賺錢之後，就沒有紅包了！妳們應該有賺錢了吧，有收主持費啦！」孫協志更狠，表示「我家的邏輯是這樣，晚輩賺錢後要包紅包給長輩！」許孟哲趕緊附和：「今年是妳們要包給我們三位！」當下扭轉「付錢」宿命，讓兩位妹妹只能搖頭哀怨不已。





說到紅包，蔡黃汝說：「過年講到紅包真是又怕又愛！我家習俗比較特別，出社會後，家中每個人都會互包七份紅包（家人數），金額大小是祕密！然後不分輩分靠運氣抽！我七包紅包一視同仁，而且是家裡最大包！畢竟攸關總年度成績，而看到誰拿最大包時的喜悅，讓我很幸福！」峮峮則說：「加碼一定要的！而且我會多放幾天假好好陪家人。」





▲「豆花妹」蔡黃汝每年包給家人紅包都是最大包！（圖／LiTV、中視提供）

▲峮峮過年最喜歡感受家人團聚時，喝同一鍋熱湯的氛圍。（圖／LiTV、中視提供）

聊到最愛年菜，孫協志懷念天上外婆的炸土雞腿，許孟哲偏愛佛跳牆，王仁甫則是潤餅，蔡黃汝說：「佛跳牆和紅蟳米糕！因為爸爸是個做菜放食材豪邁不手軟的人，我為人又不愛一陳不變，剛好佛跳牆餡料多樣，容易滿足有時胃口不好的我！而紅蟳米糕除了好看大器，手藝超好的爸爸將米糕蒸煮的又香又Q，認真吃過的都說讚！」峮峮最愛火鍋，「全家人一起喝著同鍋熱騰騰的湯，很幸福、很有凝聚感」。



