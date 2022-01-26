學測完該選「醫學or電資」哪科系？過來人揭關鍵：秒選出

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原PO接著說，不過頂大的電機、資工應該是沒問題，「目前就是糾結在要電資還是醫學，至於他的興趣他自己也不是完全不了解，哪個出路好就去哪裡，所以上來問看看大家，對於醫師和工程師未來的出路，感謝」。
貼文一出，掀起熱議，「他可以選醫師工程師組，兩種願望一次滿足（不過至少要4科59級分才能填）」、「秒選醫學」、「肯定醫學系，醫師薪資高、社會地位高，科技業有可能會中年失業被裁員」、「醫學升主治以後真的不是其他受薪階級能比的」、「電機吧，有錢就知道自己的興趣了」、「選牙醫真心不騙，錢賺的比電機和醫學系都多，而且不用值班」、「自費醫跟電資都蠻好的，但58要醫蠻可能會是公費醫，那就是絕對不要，公費醫現在真的就是用來坑人的」、「自費醫>電資>>>>公費醫」。
其中，也有網友點出關鍵，認為若家中能支援出國唸書就選「電資」，若要留在台灣就選「醫學」，「當然是能出國選電資，留國內選醫學」、「出國唸資工，國外現在都在搞純軟撈錢，留台醫牙」。
另外，也有網友認為，還是要看他個人興趣，因為這兩者未來出路都不會太差，「薪水差不多，看興趣」、「選什麼都不會太缺錢，看興趣」、「不喜歡背東西的不要來醫學系會很痛苦」、「說實在醫牙電資都很好，薪水也差不多，甚至電資天花板更高一些，總之就是看興趣」。（編輯：郭佩蓉）