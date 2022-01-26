「今年考驗比較多」 黑人曝媽媽罹乳癌：需要更多勇氣
44歲陳建州（黑人）高二時父親過世，與母親感情特別緊密，先前好友王力宏接連違反防疫規定、爆發桃色醜聞，他也受到波及，昨（25日）深夜黑人突然發文感嘆「今年的考驗真的比較多」，沒想到，接著竟是透露母親罹患乳癌的消息。
娛樂中心／綜合報導
2022-01-26 07:44:23｜2022-01-26 07:56:45
黑人表示，今年考驗比較多，常常覺得時間不夠用，除了P.League+職籃聯盟的事務外，「需要花心思的就是要陪我媽接受自己罹患乳癌這件事，同時要鼓勵她勇敢面對化療」，他說黑媽是輔仁大學體育系第一屆畢業，也算是運動員出身，「我們運動員面對各種挑戰從來都不會害怕...但遇到癌症這件事，還是需要更多的勇氣去接受這個殘酷的事實」！
去年黑媽週末都會坐車，帶著黑人哥哥的小孩去聯盟各個場館看比賽，黑人說，今年黑媽告訴他，因為要接受化療，所以暫時沒辦法到現場看球，希望等身體狀況穩定後、再去現場支持每一支球隊，「我媽就是這麼愛籃球～這應該是遺傳吧」！
黑人最後感謝大家為媽媽加油打氣！「謝謝大家的祝福～一切交給上帝的安排。」除了網友，邱瓈寬、張泰山、盧秀燕、夏嘉璐、毛加恩等人都留言集氣。（編輯：楊穎軒）