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「今年考驗比較多」　黑人曝媽媽罹乳癌：需要更多勇氣

▲黑人（左圖）母親確診乳癌。（圖／陳建州臉書）
▲黑人（左圖）母親確診乳癌。（圖／陳建州臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-01-26 07:44:23｜2022-01-26 07:56:45

44歲陳建州（黑人）高二時父親過世，與母親感情特別緊密，先前好友王力宏接連違反防疫規定、爆發桃色醜聞，他也受到波及，昨（25日）深夜黑人突然發文感嘆「今年的考驗真的比較多」，沒想到，接著竟是透露母親罹患乳癌的消息。

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▲新職業籃球聯盟P. LEAGUE+爆出球員私人影片外流，聯盟執行長陳建州出面向大眾說明，並呼籲千萬不要在網路上轉傳外流。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.12.18）
▲去年P. LEAGUE+爆出球員私人影片外流，陳建州（右）以聯盟執行長身分出面說明。（圖／記者葉政勳攝）
黑人表示，今年考驗比較多，常常覺得時間不夠用，除了P.League+職籃聯盟的事務外，「需要花心思的就是要陪我媽接受自己罹患乳癌這件事，同時要鼓勵她勇敢面對化療」，他說黑媽是輔仁大學體育系第一屆畢業，也算是運動員出身，「我們運動員面對各種挑戰從來都不會害怕...但遇到癌症這件事，還是需要更多的勇氣去接受這個殘酷的事實」！

▲黑人（左）透露媽媽罹患乳癌，將接受化療。（圖／陳建州臉書）
▲黑人（左）透露媽媽罹患乳癌，將接受化療。（圖／陳建州臉書）
去年黑媽週末都會坐車，帶著黑人哥哥的小孩去聯盟各個場館看比賽，黑人說，今年黑媽告訴他，因為要接受化療，所以暫時沒辦法到現場看球，希望等身體狀況穩定後、再去現場支持每一支球隊，「我媽就是這麼愛籃球～這應該是遺傳吧」！

黑人最後感謝大家為媽媽加油打氣！「謝謝大家的祝福～一切交給上帝的安排。」除了網友，邱瓈寬、張泰山、盧秀燕、夏嘉璐、毛加恩等人都留言集氣。（編輯：楊穎軒）

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