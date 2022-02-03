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亞運／速度賽成獨立項目　李虹瑩盼提升秒數衝擊獎牌

▲「攀岩界桂綸鎂」攀岩國手李虹瑩。（圖／The North Face提供）
▲「攀岩界桂綸鎂」攀岩國手李虹瑩。（圖／The North Face提供）

記者黃建霖/綜合報導

2022-02-03 08:36:00

2022年杭州亞運即將在今年夏天舉行，上一屆被列為表演項目的運動攀登，本屆賽會將會成為正式項目。我國攀岩好手李虹瑩也將為參賽權而努力，也希望自己能拿下一面獎牌，為生涯增添榮譽，更盼以此來帶動台灣攀岩風氣。

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在之前的東京奧運上，運動攀登採取3項目合一的方式，把抱石、先鋒和速度賽合併，以綜合排名的方式決定獲勝者。但在杭州亞運上，速度賽將獨立出來，而先鋒和抱石賽則是仍為同一項目。

之前是抱石專項的選手，但為了因應賽制，早在東京奧運舉辦之前，李虹瑩就有特別對速度賽進行特訓，只可惜東奧她未能拿到門票。這次她希望有機會能在亞運上展現自己努力的成過。

「之前因傷無法好好練習，這次亞運要把速度賽的秒數再突破，當然目前重心還是會擺在先鋒/抱石項目上。」李虹瑩認為在速度賽獨立出來之後，不少國家都針對該項目進行選手培訓，中國大陸、印尼、俄羅斯、法國都有不俗實力。

李虹瑩表示，目前自己速度賽的最佳秒數是8秒2，但這個項目大家都在進步，大陸選手在非正式比賽時甚至已有6秒7左右的成績，比現有世界紀錄還快。「由於確定的是2024和2028的亞運有速度賽，因此大家為了奪牌，都有朝這方面去練習。」

本屆亞運李虹瑩還是會以抱石/先鋒項目為主，雖然還在考慮是否兩個項目都報名，但她希望有機會能參加速度賽，「畢竟已經練習了那麼久了，當然會希望能拿下一面獎牌。」

受到疫情影響，李虹瑩坦言自己近期缺少參加高等級比賽的機會，雖然有提出申請計畫，也有和岩館合做、訂一些比較困難的路線，然而整體訓練上還是會有差。「去年9月有去俄羅斯(訓練)，原本預計四月要再去比賽，然而現在疫情狀況不明，培訓隊經費也被刪了許多，所以只能挑著去了。」

對於亞運將運動攀登列入正式項目，李虹瑩對此感到相當開心，認為這是讓這個項目被大家認識的時間點，「像這次奧運，哪個項目有奪牌，就會有比較多關注，這兩年台灣攀岩風氣有所提升，我也希望自己能拿到好成績，讓更多人來關注這項運動。」

生涯以來到晚期的李虹瑩，目前仍是我國運動攀登賽事的代表人物，近年她不僅專注於比賽和岩館訂線，其實也開始進行該運動的推廣。「有在和友人打算推出攀岩相關的季刊和社群網站，也會推出一些影片來吸引更多人關注，現在還在籌備中，預計是今年會推出。」

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