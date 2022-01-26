白宮驚曝IC庫存只剩5天　警告先進晶片全向台灣買

MoneyDJ新聞 2022-01-26 08:38:39 記者 郭妍希 報導
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美國商務部警告，全球製造商持有的晶片庫存只剩5天，部分美國企業可能被迫暫時關閉、讓員工放無薪假。
英國金融時報、The Verge、華盛頓郵報等外電報導，美國商務部對全球約150家企業進行的調查顯示，去(2021)年底製造商的晶片庫存天數中值僅剩5天左右，遠低於2019年的40天。
商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)25日在記者會上警告，美國相當容易受到脆弱的供應鏈衝擊，即使只有小幅度干擾，部分美企也可能面臨暫時關閉、員工被迫放無薪假的窘境。
雷蒙多說，「讓我來跟大家說明供應鏈有多脆弱.....晶片庫存只剩五天，完全沒有容錯空間。這意味著甚麼？無論是疫情爆發、颶風來襲、自然災害、政治不穩、或是設備出包，只要世界各地有座廠房受干擾，影響就會傳到美國。」
這凸顯美國對海外晶片廠的依賴程度，例如台積電(2330)。雷蒙多直指，「美國本土的先進半導體晶片生產量是零.....我們幾乎全向台灣購買，而精密的軍事設備需要這些晶片。」
雷蒙多呼籲國會通過美國晶片製造法案(Chips for America Act)，解鎖520億美元的補助計畫，鼓勵美國本土的晶片製造活動。雖然這項法案已獲參議院通過，卻在眾議院卡關。
商務部調查顯示，受訪製造商2021年的晶片需求中值，比2019年多出17%。基於傳統製程、應用於汽車等產業的晶片尤其短缺。受訪者預測，未來六個月晶片短缺問題恐怕難解。
根據商務部釋出的報告，影響最嚴重的晶片種類包括傳統邏輯IC(應用於醫療裝置、汽車等產品)、類比IC (應用於電源管理、影像感測器、無線射頻等)以及光電IC (應用於感測器及開關)。
報告指出，受影響晶片不一定是基於最先進製程，反倒是基於40奈米到800奈米製程技術的晶片，面臨「嚴重的半導體供需失衡」。報告稱，最主要的瓶頸似乎是矽晶圓產能，這需要長期解決方案。
值得注意的是，路透社25日引述國會助理指出，美國眾議院領袖即將在25日稍晚揭露一份提升對中國競爭力的法案，同時也會拉高聯邦政府對半導體的支出預算。
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資料來源-MoneyDJ理財網