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隱乳女神死會了？阿樂傳同居男偶像　女方IG發聲

▲阿樂（左圖）傳與男團「ALL IN 5」隊長吳承恩交往。（圖／阿樂臉書、吳承恩IG）
▲阿樂（左圖）傳與男團「ALL IN 5」隊長吳承恩交往。（圖／阿樂臉書、吳承恩IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-01-26 09:52:42｜2022-01-26 09:57:16

26歲「電競女神」阿樂（林妤臻）集甜美臉蛋、隱乳身材於一身，從遊戲實況主轉戰演藝圈4年多，表現有目共睹，IG超過76萬人追蹤。她今（26日）被爆與男團「ALL IN 5」隊長吳承恩祕戀，甚至已經進展到同居關係，對此，阿樂以「關係不錯的好友」回應，並在臉書、IG發文抒發心情。

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▲▼微笑眼、隱乳身材是阿樂的正字標記。（圖／阿樂臉書）
▲▼微笑眼、隱乳身材是阿樂的正字標記。（圖／阿樂臉書）
▲▼阿樂難得釋出泳裝美圖。（圖／阿樂臉書）
據《鏡週刊》報導指出，小阿樂1歲的吳承恩住在汐止，日前兩度被拍到獨自進出阿樂三重的家，一次從深夜11點搭車到阿樂住處，待到隔天下午才離開，另一次吳承恩從阿樂家出門，上了多元計程車到練舞室。

對於疑似死會，阿樂表示和男生是關係不錯的好朋友，平常會和共同友人一起相約玩桌遊，也會上他的飛輪課，工作上亦會互相交流，未來會更專注在工作上，帶給大家好作品，吳承恩經紀人說法也大同小異，強調公司不會干涉藝人私事。

似乎得知緋聞將見報，阿樂昨晚突然發心情文，「最近真的滿水逆的，身旁的一堆朋友也是，雖然真的衰到有剩，但也藉此認清許多事、讓自己成長，與其一直被影響而壞了心情，不如笑笑的想也只能這樣了，希望大家都能好好的。」語氣頗為無奈。（編輯：楊穎軒）

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