來點富能量！LINE免費貼圖7組用到爽 萌虎OPEN醬陪過年
快要過年了，LINE給大家來點「富能量」！迎接農曆春節前，LINE又大方釋出7組免費貼圖下載用到爽，換上虎年造型的OPEN家族有聲貼圖來賀年，人氣超夯的豆卡頻道滿滿16張免費動態貼圖超可愛，懶散兔賣萌「虎你發大財」。過年討紅包不用開口，丟出小粉獅「就獅要紅包」表心意，連foodpanda胖胖達都號召大家來走春。祝賀新春的應景貼圖多到用不完，「虎年行大運」、「大吉大利」、「虎氣安康」根本不怕重複，吼開心！
記者蕭涵云/綜合報導
2022-01-26 12:00:10｜2022-01-26 12:17:06
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