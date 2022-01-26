COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

來點富能量！LINE免費貼圖7組用到爽　萌虎OPEN醬陪過年

▲LINE又釋出免費貼圖7組用到爽，虎年OPEN醬、豆卡頻道和懶散兔都來賣萌陪過年，趕快下載「來點富能量」！（圖／翻攝自LINE）
▲LINE又釋出免費貼圖7組用到爽，虎年OPEN醬、豆卡頻道和懶散兔都來賣萌陪過年，趕快下載「來點富能量」！（圖／翻攝自LINE）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-01-26 12:00:10｜2022-01-26 12:17:06

快要過年了，LINE給大家來點「富能量」！迎接農曆春節前，LINE又大方釋出7組免費貼圖下載用到爽，換上虎年造型的OPEN家族有聲貼圖來賀年，人氣超夯的豆卡頻道滿滿16張免費動態貼圖超可愛，懶散兔賣萌「虎你發大財」。過年討紅包不用開口，丟出小粉獅「就獅要紅包」表心意，連foodpanda胖胖達都號召大家來走春。祝賀新春的應景貼圖多到用不完，「虎年行大運」、「大吉大利」、「虎氣安康」根本不怕重複，吼開心！

我是廣告 請繼續往下閱讀
LINE Bank × 豆卡頻道喜迎節慶
使用效期 - 180天
下載條件：加入好友拿貼圖！

▲免費貼圖「LINE Bank × 豆卡頻道喜迎節慶」。（圖／翻攝自LINE）
▲免費貼圖「LINE Bank × 豆卡頻道喜迎節慶」。（圖／翻攝自LINE）
胖胖達的賣萌日常
使用效期 - 90天
下載條件：加入好友拿貼圖！

▲免費貼圖「胖胖達的賣萌日常」。（圖／翻攝自LINE）
▲免費貼圖「胖胖達的賣萌日常」。（圖／翻攝自LINE）
PChome×懶散兔與啾先生 新年好運來
使用效期 - 180天
下載條件：加入好友拿貼圖！

▲免費貼圖「PChome×懶散兔與啾先生 新年好運來」。（圖／翻攝自LINE）
▲免費貼圖「PChome×懶散兔與啾先生 新年好運來」。（圖／翻攝自LINE）
公主派對
使用效期 - 90天
下載條件：加入好友拿貼圖！

▲免費貼圖「公主派對」。（圖／翻攝自LINE）
▲免費貼圖「公主派對」。（圖／翻攝自LINE）
小粉獅陪你虎年好事花生無極限!
使用效期 - 180天
下載條件：免費

▲免費貼圖「小粉獅陪你虎年好事花生無極限」。（圖／翻攝自LINE）
▲免費貼圖「小粉獅陪你虎年好事花生無極限」。（圖／翻攝自LINE）
2022 OPEN!虎氣滿滿動次動!
使用效期 - 180天
下載條件：免費

▲免費貼圖「2022 OPEN!虎氣滿滿動次動」。（圖／翻攝自LINE）
▲免費貼圖「2022 OPEN!虎氣滿滿動次動」。（圖／翻攝自LINE）
LINE TV × 麵包樹
使用效期 - 90天
下載條件：達成指定條件即可免費下載！

▲免費貼圖「LINE TV × 麵包樹」。（圖／翻攝自LINE）
▲免費貼圖「LINE TV × 麵包樹」。（圖／翻攝自LINE）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀