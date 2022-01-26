降低刺激中國風險？白宮：賀錦麗無計劃在宏國會見賴清德
我國副總統賴清德昨（25）日率團前往台灣邦交國宏都拉斯，出席新任總統卡斯楚（Xiomara Castro）的就職典禮，預計去程將在洛杉磯停留一晚，26日偕同駐美代表蕭美琴前往宏都拉斯，美方則派出副總統賀錦麗（Kamala Harris）率團代表前往參加，針對外界關切的雙方是否有機會碰面，白宮不具名官員則透露，目前賀錦麗並無會見賴清德的計畫。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-01-26 09:53:50
綜合《路透社》、《美國之音》報導，外交部安排副總統賴清德25日晚間於洛杉磯停留一晚，轉赴宏都拉斯出席日前勝出總統大選的新任國家領導人卡斯楚，返程則經美國舊金山，將安排與美國政要及落地處界領袖進行視訊互動，而稍早抵達美國洛杉磯後，也受駐美代表蕭美琴、AIT主席莫健登機歡迎（James Moriaty），宏國駐洛杉磯總領事李維拉（Maria Fernanda Rivera）也前往獻花。
由於駐美代表蕭美琴在美國政界受到歡迎，外界多關注賴清德是否有機會在蕭美琴的安排之下，與美國副總統賀錦麗交流互動，對此《美國之音》報導則引述一位白宮資深官員回應，指出副總統賀錦麗並沒有計劃在訪問宏都拉斯期間，與台灣副總統會面。
報導指出，白宮官員暗示，在宏都拉斯期間賀錦麗與賴清德不會舉行正式會晤，原因在於任何類似具象徵性的會議都能激怒中國。賴清德行前則表示，將與「友好國家」的領導人和副領導人進行交流，並指出要向世界展示「台北是值得信賴的朋友，台灣有能力幫助國際社會」。
卡斯楚於2021年11月大選中勝出，成為宏都拉斯首位女總統。她在競選中曾揚言，如果當選將轉而承認北京，終止與台灣的正式邦交關係。但當選後，卡斯楚考慮美國態度以及對宏都拉斯跟美國雙邊關係的影響之後，暫時打消計畫。美國國務院負責西半球事務的助理國務卿布萊恩·尼科爾斯（Brian Nichols）曾表示，不論誰當選，美國都希望宏都拉斯與台灣保持外交關係。