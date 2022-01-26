內幕／綠2022佈局年後起跑 選戰策略最大考量是這個
在經歷公投、中二選區補選大獲全勝後，民進黨2022地方選舉選情逆勢看漲，儘管黨內選對會已拍板，選舉期程延至農曆春節後，視疫情狀況再行啟動，但檯面下選舉布局仍持續進行中。綠營人士強調，惟有疫情穩定，執政黨的選舉才有獲勝可能，屆時會先將拚連任的縣市作為第一波提名打頭陣，拉抬士氣，也會盡速展開協調需要初選的時程，而雙北等非執政縣市，到5、6月再提名也不遲。
記者黃宣尹／台北報導
2022-01-26 14:00:00
黨內人士強調，在公投與補選過後，全黨體認唯有做好防疫，才是力拚勝選的基本功，但這同時，所有選舉布局當然還是會持續進行或推進。如果疫情順利防守，年後將會先行進行第一波提名，包含高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁，這些首長都是出自綠營大本營且執政有成，先提名他們就是打響第一炮，拉抬整體士氣；而近來廝殺相當激烈的屏東縣，也會盡速與周春米、莊瑞雄、鍾佳濱三陣營協調，盼能在彼此同意下盡快完成初選，一至團結對外。
該人士也強調，綠營支持者多少會擔憂目前選舉對策還不太明朗，但其實民進黨選對會、協調小組都已成立且有所運作，對比主要對手國民黨還在徵詢提名與策略小組人選，「其實進度是超前的」。
中部地方人士則說，中部縣市一向是搖擺區，台中、彰化儘管被認為藍大於綠，但其實都是上次選舉民進黨意外丟掉的縣市，此次人選尚未決定，確實讓基層有些憂慮，但礙於疫情也沒辦法。未來會強打藍營首長施政的荒謬與不力，其實沒有那麼悲觀，尤其公投與中二補選當地票開得不錯，更是讓在地黨公職士氣大振。
另有黨籍北部立委強調，雙北一向是民進黨較為艱困的選區，等到國民黨確定人選後，民進黨五、六月再來提名也不遲，目前被點名的人選包含陳時中、陳建仁、林佳龍、蕭美琴等人都是學經歷相當完整，也很優秀的，「他們出來參選，沒什麼好擔心的，絕對有勝選的機會」。
派系人士則說，守好疫情是要勝選的唯一方法，這大家都知道，但在這期間要盡量減少，甚至不能跑攤，還是會讓人有些不踏實。各派系在初選期間可能屬意不同人選，那也只能透過網路、看板等等多加曝光，告訴選民不是自己不認真，而是礙於疫情真的沒辦法。