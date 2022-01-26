春節防疫不鬆懈！民眾黨籲提高新冠口服藥儲備量

民眾黨團立法院黨團總召邱臣遠和幹事長蔡壁如今日舉行「面對春節返鄉潮，政府準備好了嗎?」記者會，立委邱臣遠表示，截至23日止，第三劑覆蓋率快速上升到17.26%，第二劑覆蓋率也有73.59%，理應已達群體免疫，但Omicron變異株傳染力極高，完全沒打疫苗的民眾被感染重症，死亡率2%至4%，恐癱瘓醫療量能，呼籲指揮中心應該提出誘因，說服高風險族群盡速施打第一劑疫苗。邱臣遠指出，目前政府簽約採購的口服藥2.5萬份，只佔總人口數0.1%，遠低於其他國家，像是南韓口服藥採購量佔總人口2%，是台灣的20倍，而美國採購量佔總人口7%，是台灣的70倍，令人好奇，指揮中心對口服藥的儲備量設定為多少？不要像之前疫苗採購之亂般的一拖再拖。邱臣遠質疑，「對於5萬名沒有身份證的非法移工，中央有何對策？」例如台北市政府在台北車站設立疫苗施打站，供非法移工接種疫苗，以防堵病毒漏洞，但所有移工疫苗注射及防疫規範是全國性的問題，必須仰賴中央統一規範，指揮中心有具體掌握非法移工打疫苗的狀況嗎？呼籲針對非法移工應要求地方政府設立疫苗注射站，鼓勵他們前往接種，才能有效控制疫情傳播。立委蔡壁如指出，過去一個月來，我國Omicron本土病例多為輕症，只有個位數中重症案例，可見Omicron有輕症流感化的趨勢，但社區感染有數個案例找不到感染源與傳播鏈，再加上第一線人員人力吃緊，醫療量能將是一大隱憂，指揮中心是否已經做好Omicron流感化的應對措施？蔡壁如指出，國外疫苗護照規範大不同，疫苗護照讓部分民眾安心，但也可能引起不滿與抗爭，為了降低社會分岐，呼籲中央及早提出疫苗護照的配套措施，與民眾充分溝通、降低分歧，對於消費、飲食、交通等日常行為，該如何依接種完整度來進行分流控管？蔡壁如表示，春節連假將近，建議大家推行「防疫新生活，守護你和我」，透過電話拜年、發送數位電子紅包、視訊圍爐等方式，享受年節氣氛，在關心親友的同時，守護彼此的健康。