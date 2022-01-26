過年紅包行情？鄰居小孩包200 新鮮人給爸媽「這金額」
今年通膨有感、處處喊漲，對比2022年與2021年的紅包行情，原則上並無變動，根據不同對象有不同行情。包紅包把握大方向，也就是祝福的心意最重要，紅包金額則量力而為，不要打腫臉充胖子反而難過年。尤其是工作第一年的新鮮人，平常要養活自己、不伸手跟父母拿錢都有點困難，如果能力有限，給爸媽的紅包並沒有標準答案。此外，過年紅包都要裝新鈔，若是要到8大公股銀行兌換新鈔，可得把握年前最後3個營業日。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-26 10:58:13｜2022-01-26 11:42:29
一般包給阿公阿嬤、外公外婆，通常落在3600元、6000元、6600元或以上；包給自己的爸媽或公婆，可包6000元、6600、1萬元以上，但若是工作第1年的新鮮人，養活自己都很困難了，也有人包2000元、3600元，不少網友以過來人經驗分享：「沒有標準答案，量力而為就好，年輕人最重要的是累積，別亂花。」並且有人突破盲點，出社會第一年不要包太多，因為以後只能多不能少。
自己小孩則可視小學、國高中、大學等不同年齡而定，親友小孩是600元至1200元，雙方家長若可「事先講好」，有來有往更不傷感情（也不傷荷包）；至於過年拜訪鄰居、同事小孩，不用太大包，200元、600元即可，甚至是沒包都可以。
過年紅包通常都要裝新鈔，8大公股銀行至1月28日最後營業日前開放換新鈔，民眾可得把握最後3個工作天。據央行公告，1月28日前可到台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行及台灣企銀，全部371家分行（另有郵局83家）兌換新鈔。
兆豐銀行並非央行指定換鈔行，但可酌量提供，最受歡迎的百元鈔每人限兌100張，其餘面額則酌量供應。而台灣銀行為了疏解換鈔人潮，開放全台765台ATM可領新鈔。央行也在Google地圖上標示可兌換新鈔的454 家據點供民眾查詢。