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賞櫻不怕白跑！氣象局首度預測九族文化村、阿里山花期

▲氣象局與農試所合作，首度公開台灣櫻花花期預報，預測日月潭九族文化溫八重櫻以及阿里山國家森林遊樂園區的染井吉野櫻花花期。目前初步預測，日月潭八重櫻盛開落在2月中、下旬機率最高。（圖／NOWnews資料照片）
▲氣象局與農試所合作，首度公開台灣櫻花花期預報，預測日月潭九族文化溫八重櫻以及阿里山國家森林遊樂園區的染井吉野櫻花花期。目前初步預測，日月潭八重櫻盛開落在2月中、下旬機率最高。（圖／NOWnews資料照片）

記者張勵德/綜合報導

2022-01-26 10:46:25

很多民眾農曆春節走春都喜歡去賞櫻花，但是否能真的看到櫻花盛開，總得看老天賞不上臉，白跑一趟也是常見，不過今年開始有預報囉！中央氣象局與農委會農業試驗所跨領域合作，今年首度公開台灣櫻花花期預報，預測日月潭九族文化溫八重櫻以及阿里山國家森林遊樂園區的染井吉野櫻花花期。目前初步預測，日月潭八重櫻盛開落在2月中、下旬機率最高，提供民眾安排出遊賞花行程參考。

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氣象局與農試所過去4年合作執行「農漁業健康環境形塑－運用客製化天氣與氣候資訊」計畫，合作研發櫻花花期預報技術，採用氣象局數值天氣預報資料，搭配每小時氣象觀測並利用機器學習方法，將數值模式的大區域預測資料經誤差修正，並加值為每小時特定地點的45天預測資料，每日提供農試所最新的預報資料，滾動式更新花期資訊。

去年的預報結果經與實際花況驗證，可準確預測出櫻花滿開日期，首次達成台版櫻花前線預報的里程碑。而今年起氣象局將日月潭及阿里山櫻花的花期預報上線，建置在氣象局「農業氣象觀測網監測系統」網頁中，讓有興趣的民眾都可以直接看到預報及現況資訊

從1月中旬開始提供九族文化村的八重櫻及阿里山國家森林遊樂園區的染井吉野櫻花開日期預報。依據該網頁最新資訊，九族文化村八重櫻的開花率可望在1月底達5%、2月上旬達50%、2月中、下旬即進入最佳賞花期，目前建議賞花期間是2/16~2/23，相較於歷史平均略早7~9天。

氣象局日月潭氣象站張永政主任表示，八重櫻從去年9月落葉之後進入休眠期，自今年元旦以來一波又一波的低溫寒流，有助於櫻花打破休眠。農試所也根據氣象局提供的氣象資料，推算九族文化村八重櫻從打破休眠後約經過38天到達開花率80%的均值，提供花開預測。

九族文化村表示，園區擁有6種櫻花品種共計5千多棵，除了農試所監測的八重櫻佔全部數量約七成以外，還有台灣山櫻花(單瓣緋寒櫻)及枝垂櫻，這2種花期比較早的櫻花，數量僅有數百棵，花期大概早八重櫻1個月，現在已經開得繽紛燦爛。

另外還有少量的吉野櫻及大白櫻，這兩種櫻花的花期與八重櫻接近，數量僅次於八重櫻的粉紅色富士櫻，花期又比八重櫻晚約2星期。因此推算起來，從現在一直到3月初，都會有不同花色、漂亮的櫻花可欣賞，而佔園區大宗的八重櫻及富士櫻，預計將於2月中、下旬達到高峰期。雖然今年花況預測的花期與農試所前4年監測的平均值早了10天左右，但若與該村本身觀測20幾年的紀錄上比較，今年的櫻花盛開期落點算是符合平均值，所以今年九族櫻花祭活動規劃，包括夜櫻開放，預計都將於2月6日開始，一直持續到3月6日。

至於阿里山國家森林遊樂區的染井吉野櫻，歷史平均花期會落在3月12日之後，目前尚未有預報資訊。
 

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