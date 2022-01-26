傳立陶宛研議台灣代表處改名　吳釗燮：不實報導

外媒路透引述消息人士報導，為降低與中國的緊張態勢，立陶宛外長藍斯柏吉斯曾考慮請台灣方面調整駐立陶宛代表處的中文名稱，從將「台灣代表處」改成「台灣人民代表處」，在英文及立陶宛文上的譯名仍保持一致。對此，外交部長吳釗燮今（26）日回應表示，報導不實。
記者呂炯昌／台北報導
2022-01-26 11:13:51｜2022-01-26 11:16:58
立院今日繼續進行111年度中央政府總預算案審查總報告案，吳釗燮會前受訪澄清表示，外媒的報導是不實的，過去這段時間外交部沒有收到立陶宛的任何請求，1月19日立陶宛高層會議做出決定，更改代表處名稱未在他們討論範圍中，他們希望與台灣的各方面關係，也希望強化歐盟的立場，外交部會跟立陶宛繼續合作。
針對黨政高層證實會在農曆年前開放福島食品進口？吳釗燮表示，他沒有接到這方面的訊息，有關日本食品進口必須確保國人健康，以及符合國際相關規範與標準，會持續依照這原則處理日本食品進口問題，外交部不是主政機關，會和主政機關衛福部來相互配合。
媒體詢問若在野黨反彈，會不會擔心影響加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（ CPTPP），吳釗燮表示，這方面並不擔心，台灣有理才能在國際社會走得通，接受國際規範與國際標準是台灣要走入國際社會必須接受的原則。