收到紅包錢不能對折？14項旺財破財禁忌：別用這款紅包袋

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讓領紅包者能煥然一新，新年新氣象，新年行大運。舊鈔代表喜氣、財氣已過或減弱了。
2、紅包袋要新的：
拿用過的紅包袋再包給別人，如同這個紅包好運已經被拿走了。也不要拿已經過期的紅包袋，像是去年或前年生肖的圖案，今年虎年卻印著老鼠、牛的圖案，顯得很敷衍。
3、金額要雙數：
好事要成雙，數字268理想，2代表福祿雙喜、6是六六大順，8諧音跟「發」相近，象徵發財。千萬別包數字4，因4諧音與「死」相近，不吉利。絕對不能包單數，因為通常只有喪儀才會包單數。也千萬別送空的紅包袋，不但是詛咒對方空空如也，也是不吉利象徵。
4、紅包袋別封口：
過年給紅包是希望能夠年年如意順心、長長久久，所以紅包袋切勿用膠水、膠帶封口，讓財氣得以流通，否則財氣會被封掉。不過若是婚禮紅包或葬禮白包都可封口，代表只會給一次的意思。
5、紅包別把錢摺起來：
把錢對摺起來放進紅包袋，如同將財運、好運對折，財運阻滯不順暢。
6、包給長輩的紅包要逐年增加：
長輩包給晚輩的紅包是「壓歲錢」，晚輩包給長輩的則稱「添歲錢」，祝福長者能夠長命百歲。紅包的金額一年比一年多，代表對長輩的祝福愈來愈多，就算再不濟，寧可跟去年打平也不要縮水。最好年年增加，不僅表達自己處於順境，也有為長輩增福添壽之意。
7、包給晚輩的紅包金額要一致：
如果知道自己的紅包金額竟然比兄弟姐妹少，小孩一定不開心，甚至懷疑父母長輩偏心，只愛哥哥弟弟不愛我等問題，對晚輩一視同仁，千萬不要偏心。
8、包給晚輩的金額不宜比長輩多：
跟晚輩再好，也不能包得比長輩多，以免有出風頭或者不給長輩面子的問題。
9、別在長輩面前把紅包打開：
不少人在收到紅包後會當場拆開看裡面多少錢，這是一件很失禮的事情。
10、別單手收紅包：
收紅包時要用雙手接過，並說出祝賀詞，一來是給對方的尊重，單手接東西就是不太禮貌的行為，收紅包更是如此。
11、百元鈔代替千元鈔：
如果想讓紅包份量重一點，可以多換些百元鈔來代替千元鈔，因為紅色百元鈔更顯喜氣，讓紅包看起來更厚重、更有福氣的感覺。
12、紅包掉地漏財：
領紅包時要雙手承接，若讓紅包掉在地上，代表漏財之意。
13、紅包錢不可花掉：
除夕拿到紅包後，要將紅包放在枕頭底下「壓歲」，等到初五之後，將錢存到自己的戶頭當作「發財金」，藉由努力工作，小錢賺大錢。若拿到紅包下一秒立刻花掉，代表漏財。
14、紅包直式正財、橫式偏財：
如果想祝福對方事業正財順利，可以使用直式紅包袋；如果想祝福投資賺錢、中大獎等偏財運，則可以使用橫式紅包袋。