RCEP成助力？全球棄中國佈局東南亞 航運量有望再成長
前長榮海運與陽明海運董事長謝志堅日前表示，隨著東南亞基礎建設持續更新，擁有世界前25名的港口的國家也變多，加上東協成為中國主要貿易國、RCEP今年生效，東南亞今年貨運量預計將再增加。
記者李澍/綜合報導
2022-01-26 11:28:07｜2022-01-26 11:30:03
謝志堅日前以「貨櫃航運的未來發展與應對策略」為題分析今年台灣航運業的前景。他指出，全球化正在動搖，貨物流動也呈現集中化趨勢，他分析，美國現在正在降低對中國供應鏈的依賴，日本也提出相對應的政策吸引企業回流或往東南亞佈局，確保供應鏈穩定，各國不少企業在考慮離開中國遷往東南亞、南美或墨西哥。
因此，謝志堅也相當看好往返東南亞航運今年的發展。他表示，以近期造船趨勢來看，大家都相當看好東南亞的發展；他進一步說，東協成為中國的主要貿易經濟體，加上RCEP生效，因此預計今年中國對東南亞的貿易量會再增加；台灣方面，因為台商回流，因此高雄港吞吐量的表現也不會太差，「轉口貨運」將會是高雄港重心。
不過，他也提到，現在我國並非RCEP成員國，若再無法加入CPTPP，回流的台商恐再度出走，往東協國家遷移。