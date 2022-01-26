電競女神被爆死會！秘戀男團隊長1年　他深夜直搗香閨

「電競女神」阿樂（林妤臻）有著火辣身材、可愛臉蛋，圈粉無數，而她近來被爆料其實早已名花有主，且已經低調交往1年多，對象就是男團「All in 5」的隊長吳承恩，對此「All in 5」的經紀人也代為回應了。
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據《鏡週刊》報導，「All in 5」的宿舍是在汐止，吳承恩去年的12月24日結束在東區演出，去熱炒店吃完宵夜，就獨自搭車直搗阿樂位於三重的香閨，一直到隔天才離開，前往練舞室，同樣的在本月18日他再度被目擊進出阿樂的租屋處。
「All in 5」昨（25）日才舉辦發片記者會，吳承恩在受訪時被問到喜歡的類型，直言：「喜歡聰明的女生，舞台上有魅力的，認真型的，不排斥與圈內人交往。」似乎早已透露端倪。對於被爆出戀愛消息，「All in 5」的經紀人代為回應：「他們是非常要好的好朋友，不管是遇到困難或心情不好時，都會給彼此加油打氣的好朋友，尤其阿樂是個很優秀的藝人，在工作上也給承恩很多很好的建議，她在《全明星運動會》的態度與表現，大家都有目共睹，希望承恩也跟她一樣可以在工作上有更多亮眼的成績。」經紀人也表示，公司沒有禁愛令，只要不影響工作，未來的發展讓他們順其自然。